Olimpiadi invernali Pechino 2022, gli italiani in gara venerdì 11 febbraio: orari e programma completo

Si continua alla grande in Cina e non sarà da perdere la giornata di venerdì 11 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali 2022. Sono tanti gli azzurri in gara e ci sono medaglie importanti in palio. Sci alpino sugli scudi con il super-G femminile nel quale si ripongono tante speranze nelle nostre quattro azzurre al via. Da non perdere, tra le altre gare, anche per lo skeleton maschile e femminile che può dare grandi emozioni. Di seguito ecco gli italiani al via venerdì 11 febbraio.

VENERDI 11 FEBBRAIO (giorno 7, orari italiani)

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 3): Svezia-ITALIA

Ore 2:30 – SKELETON femminile (heat 1): VALENTINA MARGAGLIO

Ore 4:00 – SCI ALPINO femminile Super-G: FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO, ELENA CURTONI, FRANCESCA MARSAGLIA

Ore 4:00 – SKELETON femminile (heat 2): VALENTINA MARGAGLIO

Ore 8:00 – SCI DI FONDO maschile 15km: 4 AZZURRE DA DEFINIRE

Ore 9:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 1000 metri (FINALE): DAVID BOSA, JEFFREY ROSANELLI

Ore 10:00 – BIATHLON femminile sprint 7.5km: 3 AZZURRE DA DEFINIRE

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (qualificazioni): GIOVANNI BRESADOLA

Ore 12:00 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (quarti di finale): ARIANNA FONTANA

Ore 12:18 – SHORT TRACK maschile 500 metri (batterie): 2 AZZURRI DA DEFINIRE

Ore 12:55 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (semifinali): EVENTUALE ARIANNA FONTANA

Ore 13:04 – SHORT TRACK maschile staffetta 5000 metri (semifinali): ITALIA

Ore 13:20 – SKELETON maschile (heat 3): AMEDEO BAGNIS, MATTIA GASPARI

Ore 13:43 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (FINALE): EVENTUALE ARIANNA FONTANA

Ore 14:55 – SKELETON maschile (HEAT 4): AMEDEO BAGNIS, MATTIA GASPARI