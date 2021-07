Quando gioca la Lazio? Data e orario di inizio della prossima partita contro il Padova: dove guardare la diretta tv e streaming

La Lazio di Maurizio Sarri continua la preparazione, in vista dell’inizio del campionato, ad Auronzo di Cadore, in Veneto. Mancano un po’ di giorni al fischio d’inizio per le partite di Serie A, ma i tifosi potranno seguire le amichevoli e fare il tifo per la propria squadra del cuore: la Lazio, infatti, scenderà presto in campo contro il Padova. Ecco dove e come poter assistere al match!

Quando gioca la Lazio contro il Padova? Data e orario

L’amichevole Lazio-Padova si potrà seguire oggi, martedì 27 luglio, a partire dalle ore 18.00. Il match sarà visibile su Lazio Style Channel e su SportItalia. Ecco le possibili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Muriqui, Moro.

PADOVA (4-3-3) Vannucchi, Germano, Andkelkovic, Pelagatti, Baraye, Hraiech, Della Latta, Ronaldo, Chiricò, Biasci, Jelenic.