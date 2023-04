Valentino Rossi oggi a Monza, dove vedere la gara del GTWC 2023 in tv: orario, canale e diretta streaming

L’attesa è finita e i fan possono tirare un sospiro di sollievo: oggi, domenica 23 aprile, con la 3 Ore di Monza si apre la seconda stagione di Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un campionato automobilistico e oggi il pilota della MotoGP sarà a Monza. Tra i partecipanti anche le Ferrari del TEAM AF Corse e le Lamborghini. Ma a che ora inizia? E dove vedere la gara in diretta tv, su che canale, per non farsi trovare impreparati? Ecco tutte le informazioni utili.

A che ora c’è oggi Valentino Rossi a Monza

La partenza della gara è fissata alle 15 di oggi pomeriggio e Valentino Rossi sarà a Monza con la BMW, insieme ai compagni di squadra Maxime Martin e Augusto Farfus. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Sky (per gli abbonati), ma si potrà seguire anche in streaming e gratis sul canale YouTube.

Dove e a che ora vedere la gara GTWC in diretta tv

Oggi si apre in Italia la seconda stagione di Valentino Rossi come pilota automobilistico. Questo campionato, il GT World Challenge Europea, inizierà con la 3 Ore di Monza sul tracciato dell’Autodromo e bisognerà sintonizzarsi a partire dalle 15, con la gara che durerà almeno fino alle 18. La gara, come detto, si potrà seguire in diretta tv su Sky al canale Sky Sport o in streaming (sempre per gli abbonati) sull’app Sky Go e sul portale NOW. Ma non solo. Valentino Rossi, alla guida dell’auto, si potrà seguire anche in streaming, e gratuitamente, sul canale ufficiale YouTube GT World. Pronti a fare il tifo per il campione del mondo?