Superbonus: il Senato approva il provvedimento, ora si passa alla Camera

Il decreto Superbonus è stato approvato nell’Aula del Senato con 101 sì, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera.

Dalle detrazioni in 10 anni allo stop alle compensazioni per le banche, sono diverse le novità per il superbonus 2024.

Il nuovo Superbonus 2024 introduce alcune importanti modifiche rispetto al precedente. Ecco un riassunto delle principali novità: