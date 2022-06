Come trasformare facilmente i video di YouTube in MP3 [Aggiornato]

Una delle cose più frustranti dell’ascolto della tua musica preferita è sapere che non sarai in grado di accedervi senza una connessione Internet stabile. Ed è per questo che molti di noi cercano una soluzione per convertire i video di YouTube in MP3. Gli strumenti di conversione video online ti consentono di incollare semplicemente il link del video di YouTube sulla piattaforma e convertire il file in un file MP3 scaricabile.

Una volta convertito il file, puoi semplicemente scaricarlo sul tuo dispositivo locale. Detto questo, con così tanti convertitori video di YouTube su Internet, trovare il più performante può essere un compito difficile. Tenendo questo a mente, siamo venuti da te con 3 delle migliori soluzioni per convertire i video di YouTube in MP3. Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci subito.

Parte 1. L’opzione migliore per convertire rapidamente i video di YouTube in MP3

Se stai cercando un convertitore video che soddisfi tutti i requisiti per il tuo convertitore MP3, allora il Hitpaw Video Converter èla strada da percorrere. È di gran lunga la soluzione più affidabile su Internet oggi. Diamo un’occhiata ad alcune delle caratteristiche più sorprendenti che Hitpaw Video Converter mette in tavola.

Può convertire più di 1000+ formati video e audio unici senza problemi. Può essere utilizzato per scaricare e salvare video da oltre 10000 siti Web, inclusi tutti quelli popolari come Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Daily Motion e molto altro. Può essere utilizzato per convertire e scaricare un’intera playlist di YouTube con un solo clic. Dimostrato di essere 90 volte più veloce di qualsiasi altro metodo di download tradizionale. Disponi di una funzione di editing video integrata per migliorare la tua conversazione video e l’esperienza creativa al livello successivo. Il file di output non perderà nulla in termini di qualità.

Come convertire i video di YouTube in MP3 in alta qualità

Passaggio 1: PER iniziare, vai al sito Web ufficiale di Hitpaw Video Converter. Una volta che sei sul sito Web, scarica semplicemente Hitpaw Video Converter gratuitamente su Windows o Mac.

Passaggio 2: una volta scaricato il file, avvia semplicemente l’applicazione.

Passaggio 3: una volta che sei all’interno dell’interfaccia utente di Hitpaw, copia il collegamento dal tuo browser web e incollalo nel convertitore. Dopo aver incollato, scegli il formato di output desiderato per convertire i video di YouTube in MP3.

Dopo che sei completamente soddisfatto di tutto, fai semplicemente clic su download.

Parte 2. Converti i video di YouTube in MP3 con il convertitore online

Supponiamo che tu sia appassionato di non utilizzare alcun software e desideri goderti tutte le tue esigenze di conversione video di YouTube. Allora il convertitore online è un’ottima soluzione. Puoi utilizzare questo sito Web per convertire i video di YouTube in MP3 online, completamente gratuitamente.

Ecco alcune delle caratteristiche degne di nota del convertitore online.

1. Consenti di convertire i video di YouTube in MP3 online senza scaricare alcun software

2. È possibile caricare file di dimensioni massime fino a 4 GB.

3. Supporta i codec h265/HVEC.

4. Consenti di convertire più di 300 diversi formati video.

5. Non ha limiti di file. Ciò significa che puoi caricare tutti i file che desideri.

Se sei in viaggio senza accedere al tuo computer principale, puoi anche usare HitPaw online video converter per fare tutte le conversioni online.

Questo sito Web ti consente di convertire i tuoi video in tre semplici passaggi.

Passaggio 1: carica il tuo video sul sito Web individuandolo o trascinando la funzione.

Passaggio 2: scegli il formato desiderato da una vasta collezione.

Passaggio 3: una volta convertito, scaricalo e salvalo per un uso futuro.

Convertire i video di YouTube in MP3 utilizzando Video Converter

Passaggio 1: per prima cosa vai al sito Web ufficiale del convertitore online dal tuo browser

Passaggio 2: una volta che sei sul sito Web, fai clic su Apri file. Puoi caricare un video dal tuo dispositivo locale o caricarlo dall’unità Google, dalla casella personale o persino incollare un URL. Dopo aver collegato il file, scegli semplicemente il formato di output desiderato e fai clic su Converti per convertire i video di YouTube in MP3.

Passaggio 3: una volta convertito il file, fai semplicemente clic su download e goditi il formato audio sul tuo smartphone o computer.

Parte 3. Converti gratuitamente i video di YouTube in MP3 con Freeconvert

Freeconvert è un tuttofare quando si tratta di essere il miglior convertitore video di YouTube. A differenza di altre opzioni nell’elenco, Freeconvert ti consente di convertire praticamente qualsiasi file e lavorare ovunque. Ecco alcune delle funzionalitàpiù sorprendenti di Freeconvert che dovresti conoscere.

Non solo puoi convertire i video di YouTube in MP3, ma praticamente qualsiasi file come video, immagini, audio o persino eBook. Poiché si tratta di un convertitore online, puoi usarlo quasi ovunque. La piattaforma è disponibile per tutti i principali browser e sistemi operativi come Windows, Linux, IOS, Android e molti altri. La piattaforma garantisce anche un’elevata privacy quando si tratta del download con crittografia SSL.

Passaggi per convertire i video di YouTube in MP3 gratuitamente

Passaggio 1: vai al sito Web ufficiale di Freeconvert per avviare il processo di conversione.

Passaggio 3: una volta che il file è stato convertito nel formato desiderato, fai semplicemente clic su Scarica e salva il file sul tuo dispositivo locale

Conclusioni

Questo conclude la nostra discussione di oggi su come convertire i video di YouTube in MP3. Capiamo quanto possa essere frustrante trovare la soluzione perfetta. Ecco perché ti abbiamo fornito le nostre 3 migliori opzioni per convertire i video diYouTube in MP3.

Per la migliore esperienza di conversione, assicurati di controllare il Hitpaw Video Converter. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Grazie!