Ogni anno è portatore di novità tecnologiche che molto spesso si traducono in software e applicazioni capaci di dominare i trend per uno o più anni. La maggior parte di queste app sono più che semplici diletti o utili ma risultano indispensabili per le informazioni personali, il benessere mentale, per comunicare con amici e colleghi, tenere riunioni di lavoro, fotografare, mantenersi in forma e tanto altro. Ecco quali sono le app più utili da scaricare nel 2022 per rimanere sempre aggiornati.

Telegram

Questa app sta diventando indispensabile per chiunque volesse comunicare a livello sociale ma anche per ottenere sconti, offerte e promozioni nelle eCommerce e nei negozi fisici. Accanto a Instagram, Facebook e Whatsapp è l’app più scaricata del 2021. Attualmente sono circa 500 milioni gli utenti che utilizzano quest’applicazione ogni mese, con cui è possibile scambiarsi documenti, messaggi, foto e file.

Registro LEI

Il rinnovo codice LEI è fondamentale per ottenere delle informazioni che consentono un’identificazione univoca delle persone giuridiche che effettuano, partecipano a movimenti economici e transazioni finanziarie. Soprattutto dal punto di vista professionale, questa sarà un’app particolarmente utile per il 2022.

Moovit

Questa app consente di spostarsi in qualsiasi nazione, regione, città e paese, per questo sarà uno dei trend del 2022 per quanto riguarda le app utili da scaricare. Gli ultimi aggiornamenti consentono di ottenere maggiori informazioni riguardo le soluzioni ecologiche, come piste ciclabili e percorsi pedonali, quest’app è utile per spostamenti di lavoro ma soprattutto per viaggi e weekend fuori.

Too Good To Go

Too Good To Go è un’app creata in Danimarca e il suo scopo è nobile: evitare gli sprechi alimentari. Sicuramente rappresenterà una tendenza per il 2022, in quanto consente di reperire prodotti alimentari a un prezzo vantaggioso, che altrimenti verrebbero buttati via. Ottima per chi decide all’ultimo momento cosa preparare per pranzo o cena, perfetta per chi vuole risparmiare.

Tik Tok

Si ritorna alle app per intrattenimento e divertimento, se Tik Tok negli ultimi periodi viene usata anche per lavoro ci sarà uno o più motivi, soprattutto nell’ambito che riguarda la musica, la danza e la moda. Nonostante ciò, è utilizzata non solo dalla generazione Z ma anche da imprenditori e attività commerciali, per questo si candida fra le app più utili del 2022.

Woebot

La tecnologia consente di ottenere sempre più vantaggi per la salute sia fisica che mentale, Woebot è molto più di una semplice app ma è un vero e proprio therapy bot studiato e realizzato da psicologi e professionisti per rispondere alle domande degli utenti e supportarli nei momenti di difficoltà. Un ottima app utile per chi vuole avvicinarsi al mondo della psicoterapia, fra le più utili da scaricare per il 2022.

Remini

Questa app si fa notare perché è altamente tecnologica e consente di migliorare le foto di bassa qualità. Tra foto sfocate, mosse, danneggiate, rovinate dal tempo o semplicemente a bassa risoluzione, tutto può essere restaurato e migliorato a un livello che rasenta l’eccellenza. Sicuramente è un’app utile ed entrerà nei trend del 2022.