Appartamenti che si riempiono di robaccia e che poi si devono svuotare perché non riusciamo nemmeno più a muoversi. Traslochi in diverse città dove si deve ridurre il volume delle merci per non avere costi altissimi. Sono molte le problematiche che vengono affrontare in questo settore ed è importante che i consumatori valutino esattamente quello che si deve fare per affrontare al meglio lo sgombero in casa.

All’atto pratico il termine “sgomberare” o “sgombrare” indica l’azione che viene eseguita per liberare gli ambienti chiusi. Essi quindi riguardano sia le parti che sono private che quelle lavorative o pubbliche.

Similarmente i traslochi o il trasloca vuol dire che un ambiente chiuso viene liberato di merci che da un posto devono essere poi trasferiti in un altro. Di riflesso quindi si procede con lo sgombero.

Solo che c’è un altro accento che dobbiamo poi porre sul significato dello sgombero, vale a dire quello che interessa poi la destinazione di quello che si deve sgomberare. Infatti è molto comune che le cose che si devono sgomberare spesso o si devono buttare oppure vengono donate e rimesse in vendita nel mercato dell’usato.

Dunque ci sono delle destinazioni diverse, ma è importante che poi si sappia a chi rivolgersi. Alcune ditte hanno deciso di occuparsi direttamente sia degli interventi di Traslochi e sgomberi insieme proponendo poi delle diminuzioni dei costi.

Sgomberare degli ambienti e poi occuparsi del trasloco

Le ditte che fanno sia lo sgombero che poi il trasloco, quando hanno dei clienti che necessitano di entrambe gli interventi, cercano di pianificare il tutto. In che modo? Semplice prima di tutto si occupano delle cose da sgomberare. Arredi, elettrodomestici, ninnoli e oggettistica di vario genere, viene divisa per materiale, controllata sulla sua funzionalità e poi deciso dove venire spedita.

Quando è necessario gettarla nelle discariche o in isole ecologiche, allora si calcola il volume per avere poi a disposizione uno o più furgoncini.

In questo modo è normale che ci sia una gestione controllata della situazione e un programma da seguire.

Si preferisce “togliere” quello che si deve sgomberare per prima perché almeno si riacquista uno spazio utile per quanto riguarda la tutela e la protezione delle merci domestiche che avranno una metratura disponibile per riuscire a garantire poi un ottimo smontaggio e imballaggio.

Naturalmente il furgone che ha caricato gli sgomberi non fugge via appena inizia il trasloco, perché potrebbe essere sfuggito qualche mobile o altro agli utenti. Dunque si aspetta che il trasloco termini. Solo quando gli ambienti sono totalmente svuotati i furgoni partono.

Ditte specializzate per entrambi gli interventi

Precisiamo che non tutte le ditte sono specializzate per entrambi gli interventi, nel senso che ci sono delle ditte o liberi professionisti che eseguono solo dei traslochi ed altri che fanno solo degli sgomberi.

Poi esistono questi “ibridi”, cioè ditte che effettuano tutte e due gli interventi in simultanea. Dunque se vi trovate in queste condizioni è preferibile che ci sia una ricerca o comunque si vada a considerare esattamente quali sono i costi e la qualità dei servizi offerti al meglio.