Epifania 2024 a Roma, cosa fare con i bambini: eventi imperdibili

Ecco le attività che vi consigliamo per passare il giorno dell’Epifania 2024 coi vostri bambini all’interno della città di Roma.

Si chiudono le feste natalizie, eppure i bambini di Roma si preparano domani a festeggiare l’arrivo della Befana e quindi l’Epifania 2024, una delle tradizioni del periodo natalizio più longeve in Italia. I genitori, come ogni anno, avranno un ampia scelta di attività da fare coi propri bimbi, con il Centro Storico e i quartieri della periferia che offriranno una vasta gamma di eventi a tema familiare.

Dove portare i bambini durante l’Epifenia 2024 a Roma

Come dicevamo in un articolo scritto recentemente su Il Corriere della Città, la prima scelta rimane quella di piazza Navona. Nella storica piazza romana, andrà in scena ancora per qualche giorno il tradizionale evento della Befana, con banchi pieni di dolci e giochi da far fare ai nostri bambini. Tutto poi guardando la Befana dal vivo, che si metterà a disposizione per fotografie di rito con i nostri piccoli. Nella giornata del 6 Gennaio, inoltre, ci sarà l’arrivo trionfale della Befana nella piazza, che regalerà – come tradizione romana – tante caramelle ai nostri bimbi.

La sfilata della Befana al Vaticano

Al centro di Roma prevista anche la sfilata della Befana, nel corteo religioso che si svolgerà il 6 gennaio e denominato “Viva la Befana”. L’evento partirà da via della Conciliazione, con i Re Magi che seguiranno il corteo in maniera molto scenica e riprendendo i dogmi della tradizione cattolica. A loro si uniranno gruppi di rievocazione storica, sbandieratori e tanto altro per impreziosire la manifestazione.

I musei gratis a Roma

Trattandosi della prima domenica di gennaio 2024, i cittadini avranno la possibilità di visitare tutti musei e i parchi archeologici comunali in maniera gratuita. Un’idea per passare il giorno della Befana all’insegna della cultura e della storia insieme alla propria famiglia, incantando i bambini con le bellezze storiche e artistiche possedute dal patrimonio culturale di Roma. Un’esperienza che non potete assolutamente perdere per nessun motivo.

