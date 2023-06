Travellairs: il blog di viaggio italiano che ti aiuta a risparmiare sulle tue vacanze

Conoscete Travellairs? Si tratta della community italiana dei viaggiatori che ci permette di trovare consigli e trucchi per i nostri viaggi su come risparmiare e come comportarci quando si preparano le vacanze. All’interno del sito web troveremo numerosi consigli e suggerimenti che ci permettono di arrivare alla nostra vacanza sicuramente con informazioni interessanti, soprattutto se siamo dei neofiti in questo campo.

Travellairs è uno dei blog e siti web più conosciuti, seguiti e apprezzati in Italia ed è letto ogni giorno da migliaia di viaggiatori e appassionati di viaggio alla ricerca di consigli e informazioni utili per pianificare la propria vacanza.

Consigli di viaggio

La sezione “consigli di viaggio” ci mostra, attraverso una serie di articoli, quelle che possono essere risorse molto interessanti quando ci apprestiamo a decidere la nostra meta. Vengono consigliati infatti i metodi più interessanti per prenotare gli hotel e come sceglierli per risparmiare e avere comunque un servizio decisamente all’altezza. In più ogni tipo di celebrazione, festa, o giornata particolare, ci viene introdotta attraverso alcuni interessanti consigli su posti da visitare in base agli eventi organizzati o alle manifestazioni che si possono seguire. Inoltre possiamo trovare anche dei trucchi per cercare di vivere al meglio le nostre vacanze come per esempio gli accessori che possiamo portarci o le idee per sfruttare al massimo i giorni in cui decidiamo di staccare dalla vita comune di sempre.

Offerte di viaggio

C’è poi la sezione “offerte di viaggio” che come ci possiamo aspettare ci mostra come poter risparmiare quando decidiamo di lasciare casa nostra per andare altrove. Qui troviamo davvero di tutto tra hotel, voli, trasporti, musei, pacchetti vacanze, assicurazione e addirittura parcheggi. Grazie a queste offerte possiamo non solo organizzare il nostro viaggi, considerando il volo e l’hotel, ma anche nei particolari del nostro soggiorno andando ad analizzare nel minimo dettaglio quello che possiamo fare. C’è inoltre all’interno una sottocategoria che ci mostra le migliori promozioni sugli alloggi, che a rotazione ci portano a diverse offerte, oppure la possibilità di avere degli sconti sulle assicurazioni in generale. Tra le curiosità più interessanti ci sono anche le promozioni legate al noleggio delle automobili che diventa fondamentale per chi una volta arrivato a destinazione vuole godere di una certa libertà e muoversi senza l’obbligo di stare dietro ai mezzi di trasporto pubblico. Attenzione a non sottovalutare la sezione legata ai pacchetti vacanza che ci permette di risparmiare delle cifre davvero interessanti.

Migliori assicurazioni

Passiamo ora alla sezione “migliori assicurazioni” che ci spiega tutti i vantaggi delle assicurazioni di viaggio e che ci elenca anche in questo caso come risparmiare su un altro fattore sempre molto sottovalutato ma che diventa molto importante soprattutto se si viaggia spesso. Le assicurazioni infatti coprono ogni minima cosa, in base alla polizza che sottoscriviamo, e ci permettono di stare tranquilli a livello sanitario, ma anche più semplicemente ci proteggono dallo smarrimento del bagaglio oppure dall’eventuale annullamento per vari motivi di un nostro viaggio. Il sito ci permette di capire quale può essere la soluzione più vantaggiosa per noi per ottenere una polizza che ci copra sotto tutti i punti di vista e cercando di farci anche risparmiare qualche soldino magari da investire in qualche altro particolare proprio del nostro viaggio. La scelta è davvero ampia e inoltre se scorriamo in giù sul sito ci troviamo di fronte anche a una griglia che mette a paragone le varie assicurazioni in modo che possiamo renderci conto di quale sia quella più adatta a noi.

Notizie, curiosità e consigli

Scendendo sulla homepage poi ci troviamo di fronte alla sezione “Notizie, curiosità e consigli” dove vengono elencati degli interessanti trucchetti per riuscire a risparmiare quando si va in viaggio e delle occasioni di cogliere al volo. Anche in questo caso, come per quanto riguarda “consigli di viaggio” ci troviamo di fronte a una serie di feste e di eventi che ci possono dare motivi per preferire una determinata meta rispetto a un’altra. I consigli sono sempre ben accetti anche perché non arrivano da esperti ma da viaggiatori come noi che hanno voluto condividere la loro esperienza col pubblico.

Sconti e offerte di viaggio

Se scorriamo ancora l’homepage del blog ci ritroviamo di fronte a una sezione molto interessante e forse quella che più fa al caso nostro “sconti e offerte di viaggio”. Qui possiamo trovarci di fronte a una serie di possibilità interessanti che ci permetteranno di andare a viaggiare con un occhio anche al portafoglio. Inoltre uno smartphone riprodotto ci mostra come si mostra l’applicazione che è altrettanto accattivante e ci permette di trovare informazioni davvero molto utili per chi ama viaggiare e desidera farlo ottimizzando le spese. In questo senso si potrà osservare un’ampia gamma di proposte con la possibilità di trovare qualche promozione che fa al caso nostro e che ci interessa in base a quello che abbiamo in mente per le nostre vacanze.

Iscrizione, social e canale Telegram

Subito dopo invece è possibile unirsi a questa splendida community che al momento conta oltre centomila viaggiatori. Proprio in questo modo potremo dare i nostro contributo e cercare di dare informazioni interessanti per quanto riguarda i nostri viaggi. Proprio così potremo condividere le nostre esperienze e rendere questo mondo sempre più aggiornato, lasciando il nostro contributo e aiutando chi magari vuole provare nuove esperienze a seguire anche quello che abbiamo fatto noi. Inoltre inserendo i nostri dati ci iscriveremo anche a una newsletter che ci aggiornerà giorno dopo giorno su possibili promozioni, sconti, offerte riguardanti ovviamente sempre il mondo dei viaggi, oltre al canale Telegram, sempre attivo per suggerire offerte e promozioni di viaggio.. Proprio così aiuteremo a crescere una community che sta prendendo piede diventando leader nel settore.

Gli articoli più amati dai lettori

In fondo al blog troviamo poi la sezione degli articoli più amati dai lettori che ci offre una carrellata di consigli molto interessanti che sono stati molto cliccati e che dunque l’algoritmo considera come attendibili e di nostro gradimento. Ovviamente non è detto che qui troveremo per forza qualcosa che fa al caso nostro, ma nonostante questo sarà interessante per noi fare un giro in questa sezione per ammirare eventuali possibili argomenti interessanti da mettere nel nostro mirino. Inutile negare che si tratta di articoli con un alto numero di letture e che dunque possono risultare molto interessanti e che offrono un ventaglio di possibilità molto diverse tra di loro.