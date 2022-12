Covid, oggi nel Lazio 2.479 casi e 3 morti: i dati di domenica 4 dicembre

Covid Lazio. Torna puntuale anche oggi, domenica 4 dicembre, l’appuntamento con il monitoraggio giornaliero dei contagi in regione. Monitoraggio che in vista dei mesi invernali diviene ancora più importante così da evitare il ripetersi di situazioni già viste e allentare la pressione all’interno delle strutture ospedaliere. Per quel che riguarda in particolare la situazione di oggi, domenica 4 dicembre, sono 2.479 i nuovi casi registrati e 3 le persone decedute.

Covid Lazio, i dati di domenica 4 dicembre

2.479 positivi

-10 ricoverati

-1 terapie intensive

3 morti

I numeri dalle Asl