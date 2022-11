Oroscopo Branko 19 novembre 2022: quali sono i segni fortunati di sabato

Oroscopo Branko sabato 19 novembre 2022. A molti non sembrerà vero, ma siamo finalmente arrivati a sabato. E il weekend, anche se freddo e all’insegna del maltempo in molte zone d’Italia, è tutto da vivere. Qualcuno riuscirà a mettere da parte il lavoro, altri invece dovranno pazientare un po’. Ma come andrà questa giornata sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno si lascerà andare alla passione e alle belle emozioni? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni puntuali dell’astrologo Branko!

Oroscopo Branko 19 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei energico, combattivo, ma dovrai anche perdonare qualcuno. Mantieni la calma e circondati di belle persone: è un sabato di amore!

‎Oroscopo Branko Toro: Chi ti sta accanto ti apprezza, ha finalmente capito chi sei e ti ama con tutti i tuoi difetti. La giornata promette bene, ma devi prenderti cura di te stesso!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sei alla ricerca di stabilità, soprattutto in famiglia. Il problema è che sei impaziente, vorresti risolvere tutto e subito: sbagli, bisogna essere prudenti!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Bene il lavoro di squadra, ma cerca di non far innervosire chi ti sta accanto. Devi mantenere la calma e circondarti di belle persone in questo freddo sabato di novembre!

Oroscopo Branko Leone: È arrivato il momento di scendere a compromessi: devi mettere da parte l’orgoglio e andare avanti. L’energia non ti manca, ma devi saperla usare!

Oroscopo Branko Vergine: Sei al centro dell’attenzione e sei in grado di convincere chi ti sta attorno, ma oggi è meglio allontanare le polemiche ed evitare le discussioni!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: In passato hai sbagliato tanto, ma dagli errori si impara. Ora devi pensare al futuro, agire con calma e diplomazia. Occhio al fisico: a volte esageri!

Oroscopo Branko Scorpione: Dalle parole bisogna passare ai fatti. Sei un ottimo oratore, poi quando bisogna passare alla pratica ti perdi. Occhio ai nervi: mantieni la calma!

Oroscopo Branko Sagittario: La giornata ti sorride, ma devi fare attenzione alla sfera economica perché spendi molto, a volte senza rendertene conto. Devi ritrovare la pace e ricaricare un po’ le batterie prima di ripartire!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei libero, energico, ma oggi è meglio non essere azzardati e prendere decisioni. Mantieni la calma!

Oroscopo Branko Acquario: Hai un po’ di ostacoli da superare, ma con calma e coraggio riuscirai a superare tutto. Sei un po’ stanco e stressato: che ne dici di trascorrere questo sabato in totale relax?

Oroscopo Branko Pesci: Sei ottimista, innamorato della vita. E c’è una persona che ti sta facendo battere il cuore. Bene dal punto di vista fisico: continua così, non stai sbagliando!