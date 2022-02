Oroscopo Branko 26 febbraio 2022: le previsioni segno per segno per la giornata di sabato

Oroscopo Branko 26 febbraio 2022. La settimana sembrava così lunga e faticosa, il lunedì è sempre difficile riprendere, ma ora siamo già a venerdì e il weekend è tutto da vivere. Siete pronti a staccare la spina e a godervi un po’ di sano e meritato relax? L’amore sarà fortunato per tutti i segni zodiacali o qualcuno dovrà fare i conti con separazioni e ostacoli da superare? Cerchiamo di scoprire tutto con le previsioni dell’astrologo Branko, che come sempre chiarirà ogni dubbio! chiarezza!

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi ti senti un po’ messo da parte, ma non hai tempo per pensarci. Cerca di rimediare agli errori fatti e non infrangere le regole: non è ancora il momento giusto!

Oroscopo Branko Toro: Oggi ti senti un po’ spaesato, non sai da dove iniziare: sei distratto e forse non è il caso di viaggiare troppo con la fantasia. Meglio concentrarsi sul presente!

Oroscopo Branko Gemelli: Nel lavoro vuoi indipendenza, ma devi far conciliare anche gli impegni in famiglia. Oggi cerca di restare sintonizzato con il mondo: non ti isolare!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Da qualche giorno sei malinconico e hai tante domande, senza risposta. Non riesci a concentrarti sui progetti a lungo termine: stai facendo un bel lavoro, ma devi mantenere la calma ed essere paziente. La fretta non porta da nessuna parte!

Oroscopo Branko Leone: Oggi hai intenzione di dire agli altri quello che pensi, ma presto ti renderai conto che non è così semplice. Cerca di vedere il lato positivo della cosa e non cedere, non cadere nelle provocazioni!

Oroscopo Branko Vergine: Stai provando delle belle emozioni e oggi potrai anche rimandare una riunione o un incontro. Occhio al tuo progetto, potrebbe colare a picco!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: E’ arrivato il momento di riprendere in mano la tua vita: cerca di fare chiarezza e di ritrovare la complicità con chi ti sta vicino!

Oroscopo Branko Scorpione: Niente potrà fermarti: hai questa sensazione, ma è meglio mantenere un sano equilibrio. Fai bene ad andare avanti, ma non devi essere cieco di fronte ai problemi!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei molto sensuale, vuoi affrontare argomenti quasi intimi con chi ti sta vicino. Occhio però a non lasciarti andare troppo!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Vuoi circondarti di bellezza perché questo ti rende davvero felici: che ne dici di fare un po’ di shopping? Occhio perché le tue emozioni sono un po’ altalenanti e questo ti rende agitato!

Oroscopo Branko Acquario: Stai cercando di distogliere l’attenzione dal passato, ma cerca di farti trasportare dai ricordi. Inutile fare una guerra!

Oroscopo Branko Pesci: Giornata movimentata in senso positivo, anche se forse i risultati non saranno così soddisfacenti. Ma tempo al tempo e tutto andrà bene!