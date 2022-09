Oroscopo Branko 29 settembre 2022: le previsioni di giovedì segno per segno

Oroscopo Branko giovedì 29 settembre 2022. Penultimo giorno di settembre, è giovedì e il weekend è ormai alle porte. Ma come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Il cielo sorriderà a tutti i segni zodiacali o ci sarà qualcuno che dovrà fare i conti con polemiche e ostacoli da superare? Non ci resta che scoprire cosa accadrà con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Ecco come andranno la sfera privata e quella professionale!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Buone notizie in arrivo, quindi basta con le preoccupazioni. Non rassegnarti, non arrenderti: devi rimanere concentrato su te stesso. E sui tuoi obiettivi!

‎Oroscopo Branko Toro: Sei un po’ stanco, non riesci ad accettare alcune verità e ora ti toccherà fare i conti con delle scelte difficili. Il consiglio è uno: mantieni la calma, ricarica le batterie.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Gli sforzi fatti il mese scorso ora verranno ripagati e quindi dovrai solo festeggiare. Occhio, però, all’ansia: mantieni la calma!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi vuoi lasciarti andare alla passione, vivere senza pensieri. Sei ottimista, ma anche un po’ stanco: che ne dici di riposare di più e dedicare un po’ di tempo a te stesso?

Oroscopo Branko Leone: Sei spensierato, leggero, finalmente hai ritrovato la tua serenità. Il tuo equilibrio. Devi solo organizzare al meglio la vita e pianificare la tua giornata perché gli impegni sono tanti!

Oroscopo Branko Vergine: I cambiamenti sono dietro l’angolo: devi solo accoglierli a braccia aperte, senza paura. Occhio alla dieta e all’alimentazione: deve essere sana ed equilibrata!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Lascia stare i dettagli, devi concentrarti su altro: cerca di respirare un po’, di riorganizzare al meglio la tua vita. Dai, ce la puoi fare!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei stanco della quotidianità, vuoi dare una svolta alla tua vita. E devi rompere un po’ con la routine.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Chi ti sta attorno è un po’ severo e rigido e tu non sai bene come comportarti. Quindi, sei in difficoltà. Occhio al fisico: meglio fare sport!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Tu ami le cose semplici e ora hai finalmente ritrovato la serenità, che ti porterà a superare ogni ostacolo. Devi solo allontanare le cattive abitudini e migliorare lo stile di vita!

Oroscopo Branko Acquario: Sei energico, hai tante idee e riuscirai sicuramente a raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Mantieni la calma e fai attenzione alla dieta: deve essere sana!

Oroscopo Branko Pesci: Sei un po’ stanco, vuoi rompere gli schemi e fare altro. Cerca di rallentare i ritmi, di capire quali sono le tue priorità e di seguirle per raggiungere gli obiettivi. I sogni possono diventare realtà…con un po’ di forza di volontà!