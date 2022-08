Oroscopo Branko 7 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko domenica 7 agosto 2022. Siamo già a domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza. Quali sono i vostri programmi per questa calda giornata? Scommetto però che siete tremendamente curiosi di sapere come andrà questa caldissima giornata sul fronte sentimentale e professionale? Ci saranno segni che dovranno accogliere a braccia aperte le nuove occasioni? O ci sarà ancora chi dovrà pazientare e sgomitare un po’ per farsi notare? Scopriamo tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Quella di oggi è una giornata che parte con il piede giusto: un bel fascino ti pervade e gli altri non sapranno resisterti!

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per il cuore: se sei solo faresti bene a guardarti attorno! Non ignorare le attenzioni di una persona carina solo perché hai paura di rimanerci male.

Oroscopo Branko Gemelli: Sei estremamente creativo in questa domenica! Sfrutta le intuizioni per mettere in cantiere dei progetti che da qui ai prossimi mesi si riveleranno importanti.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Cielo un po’ turbolento quello di oggi, cerca di non alimentare inutili polemiche ma cerca di guardare le cose da un diverso punto di vista.

Oroscopo Branko Leone: È un cielo importante se desideri legalizzare un’unione, favorite le coppie che si vogliono bene e che desiderano condividere un comune progetto di vita.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi l’umore è altalenante, non lasciare che la malinconia prenda il sopravvento, piuttosto circondati di persone positive.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Bello questo cielo per i single che risulteranno davvero affascinanti! Allora, se hai nel cuore una persona cosa aspetti a farti avanti?

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante per i nuovi amori, una conoscenza appena nata potrebbe farti vivere intriganti emozioni che non provavi da tempo.

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi potresti risentire di un po’ di stanchezza, ultimamente non stai fermo un minuto! Sul lavoro c’è aria di novità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: È un cielo positivo per i nati del segno che si sentono decisamente più leggeri e pronti a ripartire, in vista di un autunno importante, più forti che mai!

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessante se desideri far decollare dei nuovi progetti, sonda il terreno e valuta con attenzione tutte le proposte.

Oroscopo Branko Pesci: Ultimamente sei un po’ nervoso, è come se non ti stesse mai bene nulla! L’amore ti tiene sulle spine e non riesci a sopportarlo, cerca di rilassarti e di prendere le cose come vengono.