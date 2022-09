Oroscopo Branko 8 settembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di giovedì

Oroscopo Branko giovedì 8 settembre 2022. Il weekend si avvicina, oggi è giovedì, ma molti sicuramente sono al lavoro e hanno già ripreso in mano la quotidianità di sempre, tra responsabilità, impegni e progetti da portare a termine. Ma come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? O qualcuno di voi dovrà combattere tanto prima di farsi apprezzare? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi devi cercare di riflettere, di meditare: prima di prendere una decisione importante devi capire bene come agire, quindi hai bisogno di riposarti e staccare la spina!

‎Oroscopo Branko Toro: Cerca di ascoltare il tuo istinto: il buon senso ti guida, ma devi solo lasciarti andare. Occhio alla dieta e agli eccessi!

‎Oroscopo Branko Gemelli: È arrivato il momento di fare qualcosa, di agire per raggiungere i tuoi obiettivi. Prima, però, ti consiglio di fare sport: che ne dici? Potrebbe aiutarti a ritrovare un po’ di equilibrio!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei libero più del solito, sincero e ottimista. Hai voglia di lasciarti andare all’amore e di mostrarti per quello che sei, con i pregi e i difetti. Chi ti ama ti accetta così come sei!

Oroscopo Branko Leone: Oggi qualcuno ti metterà alla prova e cercherà di ostacolare i tuoi progetti: cerca di contare su te stesso e sulle tue potenzialità. Non te ne pentirai!

Oroscopo Branko Vergine: Sei pronto a tutto e oggi sarai in grado di superare gli ostacoli senza paura. Bene il cielo, presto arriveranno delle soddisfazioni!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi ti toccherà accettare i cambiamenti, accoglierli a braccia aperte. Senza paura. Hai bisogno, tra l’altro, di ritrovare un po’ di serenità!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Sei sincero, spontaneo, odi indossare le maschere. Cerca, però, di non viaggiare troppo con l’immaginazione: la realtà è questa e va accettata!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi devi cercare di essere riflessivo, non puoi distrarti. Devi ricaricare un po’ le batterie, dormire di più e tutto andrà bene!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Fai bene a seguire il tuo istinto, questa è la carta vincente. Cerca di non mettere tutto in discussione e di allontanare le polemiche: devi riposarti!

Oroscopo Branko Acquario: Sono favoriti gli incontri, le relazioni con gli altri. Ma devi anche cercare di concentrarti sui tuoi obiettivi: che ne dici di pensarci?

Oroscopo Branko Pesci: Sei energico, positivo, ottimista e accogli con gioia ogni opportunità. Occhio, però, alla quotidianità: devi trovare un equilibrio tra azione e relax!