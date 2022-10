Oroscopo Branko lunedì 3 ottobre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko lunedì 3 ottobre 2022. Il mese di ottobre è ormai arrivato e un’altra settimana fa capolino nelle nostre vite. Oggi è lunedì, siete pronti per ricominciare con gli impegni di studio e lavoro? Si sa, dopo il fine settimana è sempre difficile ingranare ma con un buon caffè la giornata parte già con il piede giusto.

Scommetto però che prima di lasciare il posto ai canonici impegni non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata. Cosa avranno in serbo per voi le stelle? Ci saranno segni più fortunati di altri sul fronte ‘sentimentale’ o è tutto piatto e per le sorprese bisognerà attendere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata ti vede protagonista, hai una grinta da fare invidia! Approfitta di quest’energia per concludere delle trattative rimaste in sospeso.

‎Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per i single! Se sei solo faresti bene a guardarti attorno, sarebbe davvero un peccato sprecare il tuo inconfondibile charme!

‎Oroscopo Branko Gemelli: La giornata procede a rallentatore e non escludo la possibilità di piccoli battibecchi con capi o referenti. Prima di esporti conta fino a dieci.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cielo interessante per i sentimenti, se da poco hai conosciuto una persona carina mette da parte ogni remora e goditi il momento. Belle emozioni in arrivo.

Oroscopo Branko Leone: Le coppie che si vogliono bene sentono l’esigenza di mettere radici e non escludo la possibilità da qui ai prossimi mesi di ufficializzare un’unione.

Oroscopo Branko Vergine: Ultimamente sei piuttosto polemico, cerca di non prendere le cose troppo di petto ma analizza la situazione da un punto di vista diverso!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che invita alla prudenza, se c’è qualcosa che non va fai bene a parlarne ma cerca di mantenere un tono pacato.

Oroscopo Branko Scorpione: Stelle interessanti per l’amore: le persone sono affascinate dal tuo savoir fare, per questo tenderanno ad apprezzare la tua compagnia.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi cerca di stare lontano da inutili polemiche e sterili discussioni, c’è un po’ di tensione nell’aria e basta davvero poco per farti innervosire.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sul lavoro le novità non mancano e questo se da un lato ti motiva, dall’altro ti rende preda anche di piccole, immotivate ansie.

Oroscopo Branko Acquario: Bello questo cielo se desideri mettere in cantiere un progetto che nei mesi scorsi ha conosciuto una fase di stop.

Oroscopo Branko Pesci: Il cielo di oggi getta nuova luce sui rapporti nati di recente, se ti piace una persona fatti avanti! In arrivo novità sul lavoro.