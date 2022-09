Oroscopo Branko sabato 3 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko sabato 3 settembre 2022. Primo weekend ‘settembrino’: abbiamo dato il benvenuto a questo mese, alla quotidianità di sempre, alla ripresa del lavoro e presto anche delle scuole. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questo sabato? Qualcuno di voi riuscirà a godersi ancora un po’ il mare e rilassarsi? E sul fronte sentimentale, ci saranno segni più fortunati di altri? I single incontreranno l’anima gemella? Chissà, non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei ottimista, ti stai godendo a pieno questo periodo. Cerca di rilassarti, di ricaricare le batterie e di ricominciare con il piede giusto!

‎Oroscopo Branko Toro: Cerca di non discutere, di non arrabbiarti per cose inutili e superflue. Il cielo promette bene, la strada è quella giusta, ma tutto dipende da te. E dalla tua volontà!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei tranquillo, sereno, sicuro di te stesso e delle tue capacità. Però hai bisogno di muoverti, di fare più sport e riprendere l’attività fisica!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: L’energia non ti manca, sei più affascinante del solito. Ma occhio a non esagerare e a non mostrarti troppo sicuro di te. Che ne dici di rivedere la dieta e puntare su un’alimentazione sana?

Oroscopo Branko Leone: Cerca di non isolarti: è vero, tu sei sensibile, a volte preferisci chiuderti in te stesso. Ma questo non è il momento giusto per farlo. Hai tante cose da fare, molti pensieri e non puoi scoraggiarti!

Oroscopo Branko Vergine: La giornata promette bene: sei disposto a cambiare e chi ti sta accanto ti supporta, ti aiuta. Occhio, però, alla dieta. E ai dolci!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei dolce, gentile, più del solito. Questo ti aiuterà nelle relazioni con gli altri perché chi ti sta accanto ti ama e ti stima. E si fida di te!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Stai uscendo dal tuo guscio: ti senti libero, non hai più freni e non vuoi restrizioni. Sei attento e realista, conosci bene i tuoi progetti e sai come fare per completarli e portarli a termine con successo!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Il tempo ti aiuta, è dalla tua parte. Cerca di allentare le tensioni, di non cadere nel tranello delle provocazioni. Fare un po’ ti attività fisica sarebbe l’idea: ti aiuterebbe a distaccarti un po’!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Non riesci a dire no: sei sempre disponibile con tutti, ma a volte dimentichi te stesso, le tue priorità. Cerca di mettere un freno a questo: hai bisogno anche tu di qualcuno che ti aiuti!

Oroscopo Branko Acquario: Favorite le questioni economiche: hai tante idee che ti frullano in testa, ma devi cercare di essere sensibile. Ed empatico!

Oroscopo Branko Pesci: Sai bene come agire e non hai più segreti, però hai bisogno anche di riposarti e di staccare un po’ la spina prima di ricominciare!