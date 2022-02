Oroscopo della settimana Mauro Perfetti, anticipazioni 21-27 febbraio 2022: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo Mauro Perfetti: tutte le anticipazioni e le previsioni segno per segno per la settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 febbraio 2022. Sì, oggi si ritorna al lavoro, si riprende in mano la quotidianità e molti già non vedono l’ora che arrivi il weekend per godersi un po’ di relax: ma cosa succederà in questi 7 giorni, gli ultimi del mese di febbraio? Cosa dicono le stelle? Scopriamolo con l’oroscopo dell’astrologo Mauro Perfetti, riportato sul sito Lapresse.it.

Oroscopo Mauro Perfetti dal 21 al 27 febbraio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Ariete 21-27 febbraio 2022 : Cercate di non essere frettolosi e di non prendere decisioni senza pensare. Frenesia sul lavoro!

Oroscopo Toro 21-27 febbraio 2022: Non dovete avere paura di mostrarvi così come siete, anche con le vostre fragilità. Anzi, cercate di scoprirvi e di concentrare meglio le vostre energie!

Oroscopo Gemelli 21-27 febbraio 2022: Sentite la necessità di frequentare nuovi ambienti. Bene sul lavoro, il terreno è fertile e promette grandi cose!

Oroscopo Cancro 21-27 febbraio 2022: La settimana parte bene. Nel lavoro tutto procede a gonfie vele e le collaborazioni sono ottime!

Oroscopo Leone 21-27 febbraio 2022: La settimana parte sottotono, poi tutto procederà bene!

Oroscopo Vergine 21-27 febbraio 2022: Chi è single avrà delle opportunità: favoriti gli incontri, insomma lasciatevi andare!

Oroscopo Bilancia 21-27 febbraio 2022 : I single devono cogliere l'opportunità e incontrare una persona speciale. Sul lavoro sarete poco motivati!

Oroscopo Scorpione 21-27 febbraio 2022: Sta per tornare nella vostra vita una vecchia fiamma. Sul lavoro cerca di capire chi e cosa sta rallentando il vostro percorso!

Oroscopo Sagittario 21-27 febbraio 2022: Cercate di non perdere tempo in storie che non funzionano!

Oroscopo Capricorno 21-27 febbraio 2022: Bene, le stelle sono dalla tua parte: ora sei pronto alla scalata verso il successo!

Oroscopo Acquario 21-27 febbraio 2022: L'amore procede bene, anche i single ora possono mettersi alla ricerca dell'anima gemella. Ottimo il lavoro di squadra!

L’amore procede bene, anche i single ora possono mettersi alla ricerca dell’anima gemella. Ottimo il lavoro di squadra! Oroscopo Pesci 21-27 febbraio 2022: Dietro una bella amicizia si nasconde altro, chissà! Bene il lavoro, le giornate sono favorevoli!