Oroscopo Mattino 5, le previsioni della settimana di Ada Alberti: 21-25 febbraio 2022 segno per segno

La settimana, l’ultima di febbraio, ha preso il via e molti sono curiosi di sapere come andranno questi giorni dal punto di vista astrologico. Ci saranno segni fortunati in amore? Ostacoli da superare sul lavoro? A tutte le domande una risposta è stata data dall’astrologa Ada Alberti nel corso della puntata di Mattino 5, programma di successo di Mediaset: siete curiosi di saperne di più? Ecco tutte le anticipazioni e le previsioni segno per segno.

Oroscopo Ada Alberti dal 21 al 25 febbraio 2022: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Ariete: Occhio, in amore potrebbero esserci delle difficoltà. Forse è il caso di cambiare qualcosa!

Oroscopo Ada Alberti dal 21 al 25 febbraio 2022: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Leone : Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti, ma basta con le polemiche. Potresti anche chiudere, proprio in settimana, i rapporti con qualcuno!

Oroscopo Ada Alberti dal 21 al 25 febbraio 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Sagittario : La settimana parte sottotono, ma le idee non ti mancano!

