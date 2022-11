Oroscopo Paolo Fox 17 novembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox giovedì 17 novembre 2022. Oggi è giovedì e oltre metà settimana è trascorsa. Una manciata di settimane e saluteremo anche il mese di novembre, pronti per buttarci a capofitto nell’atmosfera di natalizia di dicembre. Tornando a noi, scommetto che siete curiosi di sapere quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati di quest’autunnale giovedì. Ci saranno nuovi amori? Come andrà sul lavoro? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore non perdere tempo dietro a chi non ti merita. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire ma il tuo impegno verrà ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Metti al bando i cattivi pensieri e non esitare a fare nuove conoscenze. Sul lavoro c’è un po’ di immobilità, devi superare una fase di stallo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornata agitata per i sentimenti, attenzione alle parole. Sul lavoro non affrontare le cose di petto ma cerca una mediazione.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore quest’oggi non agitare troppo le acque. Sul lavoro invece definisci con precisione i termini di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Belle le storie che nascono nella parte finale del mese! Interessanti novità in ambito professionale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cielo che invita alla prudenza quello di oggi, se con il partner ci sono state delle incomprensioni cerca la strada del dialogo. Possibili rallentamenti sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Stelle intriganti per i sentimenti, sicuro che dietro un’amicizia in realtà non ci sia dell’altro? La stanchezza sul lavoro si fa sentire ma il tuo impegno verrà ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cielo un po’ agitato quello di oggi, in amore non alimentare delle sterili discussioni. Sul lavoro è possibile siglare un accordo nel corso dei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi potresti fare un incontro interessante, il tuo fascino non passerà inosservato. Stelle interessanti sul lavoro, c’è aria di novità

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: È un cielo che invita a fare chiarezza nei sentimenti, non tenere il piede in due scarpe. Stelle interessanti sul lavoro, in arrivo delle belle conferme.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Oggi potresti essere un pochino nervoso, se con il partner c’è qualcosa che non va intavola un discorso costruttivo. Sul lavoro hai tante cose da fare e alla sera arrivi a casa stanco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: L’amore torna protagonista nella tua vita ma attenzione nel legarsi a persone già impegnate. Sul lavoro hai bisogno di maggiori garanzie.