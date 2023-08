Pomeriggio tragico a Lanuvio, uomo muore schiacciato dal proprio trattore

Un pomeriggio tragico nel Comune di Lanuvio, dove un uomo sarebbe brutalmente morto in dinamiche da chiarire. Il signore si trovava all’interno di un terreno privato, quando improvvisamente è stato travolto dal proprio trattore. In un episodio che dovrà essere chiarito dalle Forze dell’Ordine, per la persone la collisione è stata fatale: la persona sarebbe infatti morta sul colpo per lo schiacciamento.

Uomo muore travolto da un trattore a Lanuvio

L’episodio sarebbe avvenuto a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Lanuvio. La giornata si accingeva ad arrivare al tardo pomeriggio, quando su un terreno privato si è consumata l’immane tragedia che ha ucciso sul colpo una persona. Forse un malfunzionamento al freno a mano del mezzo e la pendenza su cui si trovava lo stesso terreno, ha fatto sì che la persona rimanesse travolta dal proprio mezzo di lavoro.

La tragica morte della persona

Secondo le ricostruzione, il mezzo si sarebbe ribaltato addirittura su un fianco. Su quel lato, però, era presente il proprietario del mezzo, che improvvisamente si è trovato schiacciato dal pesante trattore. Un incidente che non gli ha dato nessuno scampo, considerato come la stessa persona si è ritrovata travolta dall’intero peso del pesantissimo mezzo per lavorare la terra.

I soccorsi e il tentativo di rianimazione

Chi ha soccorso per primo l’uomo, ha provato in tutte le maniere a salvargli la vita. Ci sono voluti diversi minuti per sollevare il trattore e levarlo dal corpo devastato della vittima. Chi lo ha soccorso, ha provato a rianimare la persona, dovendosi però arrendere al decesso della persona. Le ferite riportate nell’incidente, definite come “gravissime”, non hanno lasciato scampo all’uomo e probabilmente avrebbero condotto alla morte qualsiasi persona.

Sulle prime dinamiche dell’incidente, la Polizia Locale di Lanuvio potrebbe comunicare nella giornata di domani i primi rilevamenti inerenti al tragico caso di questo pomeriggio.