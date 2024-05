Salva la casa dei vicini dal furto: 20enne investito dai ladri

Ha coraggiosamente affrontato i ladri che avevano appena cercato di introdursi in un’abitazione di via Ciciliano a Guidonia Montecelio, ma una volta in auto i malviventi lo hanno investito. Protagonista di una disavventura che poteva avere un epilogo ben più grave, è stato un 20enne, come viene riportato dalla mamma sulla pagina social ‘Marcosimoneonline’.

Il racconto della mamma del 20enne

Erano le 12:50 ‘un uomo sui 30 anni stava scavalcando un’abitazione a via Ciciliano quando ho capito che era un malintenzionato e ho urlato. Mio figlio – racconta la donna – gli è corso dietro per fermarlo, ma il tizio è salito su una Panda grigia che lo aspettava nella strada di fronte e scappando hanno investito mio figlio’.

Il giovane ha riportato microfratture al malleolo

È successo ieri a Guidonia Montecelio, dove poco dopo sono intervenuti i Carabinieri che indagano per risalire agli autori del tentato furto potendo contare sul numero di targa della Panda. Intanto il ragazzo che ha presentato formale denuncia, è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e i medici gli hanno riscontrato una distorsione della caviglia e microfratture al malleolo. La prognosi è di dieci giorni.

Solidarietà e rabbia per l’accaduto

In tanti hanno commentato il post nel quale viene raccontato quanto avvenuto. Tantissimi i messaggi di solidarietà per il giovane eroe che, forse, anche con un po’ di incoscienza s’è lanciato all’inseguimento dei ladri che lo hanno travolto con l’auto.

‘Esprimo solidarietà al ragazzo e gli auguro una pronta guarigione. Complimenti alla famiglia per averlo educato in maniera altruista e coraggiosa (qualità ormai rare)’ scrive una utente. Mentre c’è anche chi ha assistito ai fatti e racconta: ‘Grazie alla prontezza della signora i ladri non sono riusciti nel loro intento. Dispiace per il ragazzo che spero si riprenda presto. E’ stato veramente in gamba. Comunque la paura è tanta neanche di giorno si può stare, relativamente, tranquilli’.