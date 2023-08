Antonio Tajani, ladri tentano di entrare nella sua casa ai Parioli

Tentato furto nella casa di Antonio Tajani. Stanotte, i ladri avrebbero provato a entrare nel palazzo dell’attuale Vicepremier italiano, situato nel cuore del quartiere Parioli. Da quello che sappiamo, i malviventi si sarebbero arrampicati sulla struttura attraverso una grondaia esterna, proprio con l’intenzione di raggiungere l’appartamento del politico ai piani alti della palazzina.

Il tentato furto nella casa di Antonio Tajani

I ladri forse cercavano un colpo da migliaia di euro, per provare a entrare addirittura nella blindatissima casa di un Ministro della Repubblica italiana. Nonostante i controlli su strada, i malviventi hanno provato ad accedere dentro l’appartamento del politico e mettere in piedi uno dei furti più spericolati della storia repubblicana.

Il tentativo dei ladri nella casa di Parioli

I ladri si sarebbero presentati alla casa di Antonio Tajani nella notte tra domenica e lunedì (oggi). Qui, dopo essersi arrampicati sull’esterno dell’edificio fino al piano dove abita il politico, avrebbero iniziato le operazioni per aprire le inferriate che blindano le finestre della casa. Un tentativo fallito per la resistenza degli stessi dispositivi di sicurezza, che nel giro di pochi minuti avrebbero fatto desistere i rapinatori e quindi portarli alla fuga.

I forti sistemi di sicurezza

Essendo la casa di un Ministro della Repubblica, i dispositivi di sicurezza si sono attivati subito al momento del tentativo d’intrusione nella casa. Al momento, già le forze dell’ordine stanno visionando le videoregistrazioni per arrivare ai responsabili della tentata rapina in appartamento.

Allarme sicurezza nel quartiere Parioli

Il tentativo di rapina a casa Tajani è un episodio isolato? Assolutamente no, all’interno del quartiere Parioli. Già da diverse settimane, infatti, diversi residenti denunciano grossi furti in appartamento. Un fenomeno che si sarebbe rafforzato, nei numeri, anche quest’estate, coi ladri che approfitterebbero delle vacanze dei volti della “Roma Bene” per introdursi nelle loro case e svaligiarle.