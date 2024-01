“Come vogliamo chiamare la tigre di Sumatra?”. Il sondaggio del Bioparco di Roma

Fiocco rosa al Bioparco di Roma che il 4 gennaio 2024 ha visto dare alla luce una cucciola di tigre di Sumatra. La tigrotta, esemplare di una specie in via di estinzione, aspetta ora solo di trovare un nome: per questo motivo il giardino zoologico ha indetto un sondaggio per permettere ai visitatori di partecipare al lieto evento.

Nasce al Bioparco una cucciola di tigre: sondaggio per darle un nome

Il 2024 inizia con una novità ruggente per Roma e il Bioparco, parco zoologico più antico d’Italia. “La nostra cucciola ha bisogno di un nome e del nostro supporto”, così il parco si è rivolto a tantissimi visitatori e amanti del mondo animale per coinvolgerli in un’iniziativa virtuosa. La Fondazione Bioparco ha chiesto al pubblico di scegliere come si chiamerà la tigrotta e al contempo contribuire alla salvaguardia della specie in natura: oggi infatti la tigre di Sumatra è una delle 6 sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell’habitat, del bracconaggio e della persecuzione diretta per i conflitti con le attività antropiche locali. Si stima che in natura ne siano rimaste circa 600.

Sul sito web è possibile votare in queste ore uno dei nomi scelti dai keeper del Bioparco ed effettuare anche una donazione libera per sostenere la WildCats Conservation Alliance, un’organizzazione che si occupa della salvaguardia delle tigri in natura. La donazione non è obbligatoria, si potrà anche votare il nome preferito liberamente, senza contributi economici.

La tutela delle Tigri al Bioparco: “Tra le specie maggiormente a rischio estinzione”

“La Tigre di Sumatra è a rischio d’estinzione principalmente a causa della distruzione dell’habitat“, spiega il Bioparco, “Le minacce per questi felini vanno dall’agricoltura, alla deforestazione per la richiesta di legname e l’estrazione mineraria, alle malattie come il cimurro oppure la peste suina africana, che incide sulle loro prede. E poi sono a rischio a causa del bracconaggio, compiuto sia per il commercio illegale di parti di tigre che per l’uccisione delle prede , e delle incursioni delle tigri nei terreni agricoli”.

Per queste ragioni il Bioparco di Roma supporta la WildCats Conservation Alliance con una raccolta fondi nell’ambito di un progetto nel Parco Nazionale di Kerinci Seblat nell’Isola di Sumatra. Per quanto riguarda i genitori della cucciola, Tila e Kasih sono arrivati rispettivamente l’una nel 2011 allo Zoo di Chester (Inghilterra) e dallo Zoo di Heidelberg, in Germania. Il papà Kasih è nato invece nel 2014 allo zoo di Beauval, in Francia. Il suo nome è (letteralmente Terima Kashi) che nella lingua locale significa “grazie”. Un ringraziamento che ora il Parco restituisce tutelando la specie e la nuova arrivata.