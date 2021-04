Coronavirus Lazio, i dati di oggi: “Primi segnali di discesa dei casi e dei tassi di occupazione delle terapie intensive”

“Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+5.989) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.081 casi positivi (-39), 47 i decessi (+4) e +1.801 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500. Oggi aperte le prenotazioni per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e 1957). Tutto si sta svolgendo regolarmente e sono già oltre 35 mila le prenotazioni effettuate. Primi segnali di discesa dei casi, oggi in calo rispetto a ieri (-39) e soprattutto rispetto a mercoledì della scorsa settimana (-719) e si riducono i tassi di occupazione delle terapie intensive.“ Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna.

La situazione nelle ASL

Nella Asl Roma 1 sono 267 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano undici decessi di persone con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 218 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di persone con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 74 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di persone con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 77 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di persone con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di persone con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 158 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone con patologie.

La situazione nelle province

Nelle province si registrano 221 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 63 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone di 69 e 74 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 99 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di persone di 66, 74, 80 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di una persona di 74 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone di 62 e 85 anni con patologie