Cosa bisogna aspettarsi dal campionato di serie A 2018-2019

Con il ritorno del campionato di serie A il tema delle scommesse sportive torna a essere centrale nei palinsesti delle principali testate che si occupano di calcio e di sport in generale. Un po’ sulla falsariga della passata stagione abbiamo già constatato come l’imprevedibilità dei risultati stia diventando sempre più una costante in termini di evento sportivo, dato che l’esito della gara puntualmente va a smentire il pronostico. Questo si è già verificato nella prima settimana di Champions League, così come nei campionati di serie A e B. L’unica vera costante fino a questo punto è stata la superiorità della Juventus, che ormai in campionato specialmente non perde più un colpo. Delle squadre che a inizio estate erano state date come vere antagoniste ai bianconeri, tutte le formazioni sono alla ricerca di una vera identità, tuttavia tra queste bisogna segnare il flop della Roma di Di Francesco, che complici i molti cambi in termini di organico, appare una squadra smarrita, ben lontana rispetto alla formazione che avevamo apprezzato specialmente in Champions League, durante la passata stagione. Qualche perplessità la destano anche Inter e Milan, non solo in termini di risultati, ma anche di prestazioni e di gioco. Con le dovute differenze del caso, dato che il Milan parte molto forte, attaccando e sapendo amministrare la palla e il gioco, salvo poi perdersi nel finale di gara. Lo avevamo già visto a Napoli contro gli uomini di Ancellotti e lo stesso di è ripetuto con esito leggermente differente con l’Atalanta di Gasperini.

L’Inter di Spalletti è invece una formazione più umorale e a tratti fumantina, un po’ come il sul tecnico, ma ha grinta e volontà, specialmente come si è visto nei minuti finali contro Sampdoria e Tottenham. Resta ancora da dire di Napoli e Lazio. La squadra allenata da Simone Inzaghi è in attesa di una vera consacrazione, visto il finale di campionato della passata stagione, dove davvero per un soffio ha visto sfumare la qualificazione in Champions. Detto questo si tratta di una squadra equilibrata e compiuta, specialmente nel reparto offensivo. Potrebbe essere la vera quinta forza di questo campionato, come da pronostico. Motivazioni queste per spendere un bonus scommesse in termini di quote e di pronostici per il palinsesto del campionato di serie A, che sta già entrando nel vivo di questa spettacolare stagione calcistica. Senza sottovalutare il ruolo che possono ancora avere formazioni come Fiorentina e Sampdoria, che già hanno dimostrato di poter fare sul serio, bisogna tenere in considerazione il Napoli di Ancelotti, che a dispetto di un calendario piuttosto impegnativo ha saputo inanellare buoni risultati, tralasciando il passo falso di Genova contro la Samp. Detto questo, nonostante l’organico sia rimasto quasi invariato rispetto alla passata stagione, il cambio di allenatore ha dato nuova linfa, ma anche necessità di tempo per assimilare schemi di gioco e una visione del calcio abbastanza differente rispetto a quella di Maurizio Sarri.

Carlo Ancelotti propone in effetti una lettura pragmatica del gioco del calcio, con cambi di modulo e tattica a partita in corso, cosa che spesso serve per disorientare l’avversario, privandolo di punti di riferimento. Basti vedere il lavoro effettuato da Lorenzo Insigne nelle prime 5 gare per capire che anche il Napoli è un avversario degno, da tenere in considerazione, onde evitare spiacevoli sorprese. Nonostante questo, abbiamo anche visto come il Sassuolo di De Zerbi, la Spal di Semplici o l’Udinese di Julio Velázquez, sono squadre da tenere d’occhio, visto che potrebbero essere le rivelazioni del campionato, senza nulla togliere al Genoa di Ballardini che ha già trovato il suo trascinatore nell’attaccante polacco Piatek, il suo nuovo profeta dell’area di rigore. Bisogna poi ricordare come tra le neopromosse il Parma di D’Aversa grazie alla coppia d’attacco costituita da Inglese e Gervinho, si stia confermando come una squadra piuttosto ostica e difficile da affrontare. Chiedere all’Inter di Spalletti per conferma.