Emergenza alberi a Roma: più di 4.000 interventi dei Vigili del Fuoco, il 2023 segnato da un +40% rispetto al 2022

Prosegue l’emergenza alberi nel territorio di Roma: con i fenomeni legati al maltempo, preoccupano le statistiche dei Vigili del Fuoco.

Il vento impetuoso che ha colpito Roma negli ultimi mesi ha provocato oltre 4.000 interventi dei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti, registrando un aumento del 40% rispetto al 2022. Nella giornata più critica e di emergenza per la Capitale, più di 300 rami e alberi sono caduti sul manto stradale, causando addirittura una tragica morte e diversi feriti.

L’emergenza alberi a Roma: le drammatiche statistiche

La tragedia come ricorderemo si è consumata a Monteverde, dove un grosso albero è crollato su una donna di 82 anni, Teresa Veglianti, mentre camminava con il figlio. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, quel giorno non è stato possibile salvarla. La Procura di Roma ha aperto un’indagine sull’accaduto, e le autorità stanno ancora oggi esaminando se la manutenzione degli alberi sia stata sufficiente, considerando anche le fortissime raffiche di vento che toccarono Roma quel giorno.

Il Comune di Roma in difficoltà sulla gestione del verde

Quel giorno, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, si sono recati sul luogo del tragico incidente. Hanno dichiarato dal primo momento che la manutenzione ordinaria sembrerebbe essere stata eseguita, ma che è necessario valutare attentamente se occorra rivedere le norme attuali che regolano gli interventi sul verde comunale, considerando l’impatto del vento.

Emergenza alberi: il dramma del caso Veglianti

La Procura di Roma avviò un’indagine sul caso, che comportò l’autopsia della signora Veglianti e il sequestro dell’albero caduto. Le indagini furono affidate ai carabinieri forestali, gli stessi impegnati in un’inchiesta sulla caduta di 346 alberi nei giorni scorsi. In quella stessa giornata, peraltro, ci furono sei persone ferite in diversi luoghi della città, colpite da alberi e rami crollati a causa del vento. Le autorità gestirono numerosi interventi, coordinando anche con i comandi dell’Umbria, dell’Abruzzo e di Frosinone per affrontare l’emergenza che era scoppiata a Roma.

Il duro lavoro dei Vigili del Fuoco sugli alberi della Capitale

Complessivamente, furono raccolte oltre 100 le segnalazioni di alberi caduti a Roma, e i Vigili del Fuoco hanno affrontato circa 200 richieste di intervento in strada. La Procura sulla vicenda Veglianti aprì un fascicolo per omicidio colposo, focalizzandosi sull’analisi delle cause dei crolli e sulla gestione del verde pubblico. Alcuni consiglieri capitolini del Movimento 5 Stelle e della Lista Civica Virginia Raggi hanno espresso preoccupazione e hanno richiesto chiarezza sulla gestione del verde pubblico all’Amministrazione del Comune di Roma Capitale. Hanno sottolineato che gli interventi attuali sono eredità della precedente amministrazione e hanno chiesto alla nuova maggioranza di delineare le azioni future per garantire la sicurezza del verde cittadino.