Fiamme dentro il ristorante, distrutta nota trattoria di Ardea

È andata in fiamme la trattoria “Dar Pagnotta”, noto locale di ristorazione presente nel territorio di Ardea. Durante la notte, sentendo le testimonianze delle persone, diversi fuochi si sarebbero sprigionati dall’interno del locale, distruggendolo interamente. Nonostante l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, non si è riuscito a salvare nulla all’interno del ristorante: salone e cucina sarebbero stati interamente inghiottiti dalle fiamme.

Incendio alla trattoria “Dar Pagnotta” ad Ardea

L’incendio si sarebbe sviluppato sulla via Ardeatina, ovvero la strada dove si affaccia quello che rimane della nota trattoria “Dar Pagnotta”. Il fuoco si sarebbe sprigionato nella notte, in dinamiche che fanno alludere alla possibilità come tale incendio sia più di un incidente per qualche guasto elettrico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Anzio e della tenenza di Ardea, che hanno aperto delle indagini sul locale andato in fiamme. Dopo poche ore dall’inizio delle investigazioni sul caso, gli stessi Militari affermano come “nessuna pista si può escludere riguardo questo incidente”.

Il proprietario della trattoria: “Non avevo problemi con nessuno”

Chi veniva a mangiare presso la trattoria “Dar Pagnotta”, usciva sempre soddisfatto dei pasti offerti dall’attività di ristorazione. Un’attività stimata nella zona, che soprattutto godeva di una clientela fidelizzata per mangiare i classici della cucina romana. Tanto che davanti le fiamme del proprio locale, lo stesso proprietario rimane interdetto. Non riesce a spiegarsi quell’incendio, specie all’interno della sua attività che ritiene fosse “ben voluta da tutti”. Saranno le indagini a chiarire il misterioso incendio, che però non rimane un caso isolato a Ostia. Nei mesi scorsi, a Ostia Lido andò in fiamme un noto ristorante romano su via Aristide Carabelli. Attività che solo poche settimane fa ha ripreso a lavorare, in un altro rogo misterioso cui i Carabinieri stanno indagando con attenzione: anche in quel caso, tutto faceva supporre a un’intimidazione di qualche clan malavitoso presente sul territorio romano.