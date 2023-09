IT-Alert, il 21 Settembre un messaggio sugli smartphone dei cittadini del Lazio

I cittadini del Lazio sono avvisati, quindi niente panico davanti l’IT-Alert. Nella giornata di giovedì 21 settembre, la Regione invierà un messaggio di test alert a tutti gli smartphone dei cittadini laziali. La comunicazione alla popolazione, che avrà solo uno scopo di prova, arriverà alle persone alle ore 12. A tutte le persone, arriverà una comunicazione di test in caso di allerta.

L’IT-Alert tocca il Lazio: il messaggio arriva il 21 Settembre

L’operazione, portata avanti dal Ministero dell’Interno e la Protezione Civile, serve a effettuare le prove nel caso ci fosse la necessità di un messaggio d’allerta per la popolazione italiana. Se nelle settimane scorse le prove di comunicazione sono avvenute in altre Regioni d’Italia, adesso toccherà provare la metodologia di contatto con i cittadini anche nel territorio del Lazio.

Il messaggio in caso di gravi emergenze

Perchè in Italia, oggi, si parla tanto di IT-Alert? Il Governo, come detto, sta provando dei messaggi ai telefoni cellulari da diramare in caso di catastrofi, calamità naturale e altre emergenze. Attraverso la tecnologia Cell Broadcast, le istituzioni arrivano ai cittadini di una determinata geografica all’interno dell’Italia, mandandogli le indicazioni per poter affrontare il serio problema in cui si ritrovano.

Il messaggio è di prova, niente paura

Si è parlato molto dell’IT-Alert negli ultimi giorni, con tante persone che sui social hanno manifestato tutta la loro paura per una simile comunicazione. In realtà non c’è nulla di cui aver paura, considerato come l’Italia – oggi – sta solo provando una nuova tecnologia per comunicare coi cittadini in situazioni di grave emergenza.

Test che serviranno a tenersi pronti qualora, per qualsiasi motivo, ci fosse all’orizzonte una possibile di disgrazia sul territorio nazionale. Infatti, simili indicazioni possono salvare la vita delle persone in caso di calamità, dando le giuste indicazioni per trovare riparo o fuggire via da una determinata zona con largo anticipo.