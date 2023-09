Ladro di biciclette in azione, il nuovo fenomeno sul Lungomare di Ostia

Non c’è pace per il territorio di Ostia, che oggi deve fare i conti anche con il ladro di biciclette in azione sulla propria zona. Il fatto accade la scorsa settimana, dove a un adolescente è stata rubata la propria bici nella zona del centro cittadino. Casualmente, un passante è riuscito a riprendere il ladro in azione, con l’uomo che si vede smanettare sulla catena della mountain bike per portarsela via.

Ladri di biciclette a Ostia, il nuovo furto che allerta i lidensi

L’episodio si è svolto nella zona del Pontile. Qui un minorenne, si era recato al mare coi propri amici a bordo di una bicicletta. Aveva posteggiato il mezzo lungomare Paolo Toscanelli, sul marciapiede che costeggia via degli Aldobrandini e piazza Tor San Michele. Verso l’ora di pranzo, nonostante le persone fossero presenti ai tavoli esterni dei ristoranti della zona, un ladro avrebbe cominciato a scassinare la catena della bici per portarsela via.

Il ladro di biciclette immortalato in un video

Un cittadino, rimasto anonimo e che non sappiamo se viva a Ostia o meno, da una cinquantina di metri ha ripreso la scena. Sul marciapiede, sotto il sole, si vede un uomo con la maglia blu e un berretto scuro smanettare sulla catena della bici. Non è il proprietario del mezzo, considerato come l’uomo cerca con la forza di sradicare sul sistema di sicurezza della bici per romperlo e portarlo via.

La denuncia dei genitori del derubato

I genitori del ragazzo, saputa la storia del proprio figlio piccolo, hanno subito denunciato l’episodio di furto. In rete, peraltro sul gruppo Facebook di “Ostia Informa”, è comparso per un paio di ore il video del furto di una bicicletta nella stessa zona: il padre del giovane ha riconosciuto la bici del figlio in quei fotogrammi di pochi secondi (che noi non vi mostreremo per motivi di privacy), vedendo anche la faccia del ladro e consegnando tutto alle forze dell’ordine per l’evolversi delle indagini.