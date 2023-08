Misteriosa morte a Roma, militare austriaco trovato senza vita nella casa vacanze

Mistero attorno alla morte di un militare austriaco a Roma. L’uomo, senza vita, è stato rinvenuto all’interno di un appartamento che aveva affittato proprio per rimanere qualche giorno nella Capitale. Ad accorgersi del decesso del signore, un suo collega: proprio questa persona si era spaventato di non averlo sentito per diverse ore e non vederlo arrivare a un importante appuntamento di lavoro.

Il militare austriaco morto a Roma

L’uomo era un colonnello dell’esercito austriaco, venuto nella Capitale d’Italia per sostenere un corso di formazione (probabilmente attinente al campo militare). Al momento del rinvenimento del cadavere, il corpo senza vita del militare si trovava all’interno di un appartamento utilizzato come “casa vacanze” a livello commerciale da parte dei proprietari della struttura.

Dov’è stato rinvenuto il corpo del militare?

La salma dell’uomo, deceduto probabilmente nella notte di ieri, è stata rinvenuta all’interno di un appartamento nella zona dell’Aurelio. Per seguire il corso di formazione, il militare avrebbe pernottato diverse notti presso una casa vacanze situata in via Angelo Di Pietro, a pochissimi passi da via Gregorio VII e via Leone XIII. L’intervento delle forze dell’ordine all’interno dell’appartamento, è stato sollecitato dal collega del militare spirato.

“Non lo sentivo da diverse ore”

“Non lo sentivo da diverse ore e non è venuto al corso di formazione”. Queste le parole del collega, che per primo si è allarmato per le condizioni dell’uomo. Un comportamento anomalo per quel militare austriaco, che proprio per la precisione negli appuntamenti si era distinto tra i propri colleghi.

Effettuata l’accesso all’appartamento dove risiedeva il signore, il colonnello è stato trovato morto. Deceduto probabilmente diverse ore prima, sul suo corpo non vi erano tracce di ematomi o segni di lotta. È ipotizzabile come la stessa persona, che aveva 49 anni, sia spirata probabilmente per un malore nella notte, che potrebbe averlo ucciso nel sonno.