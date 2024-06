Muore schiacciato dal trattore del papà: perde la vita un bimbo di 7 anni

Muore schiacciato dal trattore del papà. Un bambino di 7 anni, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 giugno, è rimasto vittima di un tragico incidente, è stato travolto da un trattore in manovra nel piazzale, mentre stava andando in bicicletta.

Il piccolo stava andando in giro in sella alla sua bici

Il piccolo, come faceva spesso, stava facendo giri in sella alla sua bici, in quell’area così grande da consentirgli di scorrazzare liberamente. Ma, una maledetta distrazione o un calcolo sbagliato o solo l’impossibilità dall’altezza dalla cabina del mezzo agricolo di riuscire a vedere ed il piccolo è stato travolto dal trattore guidato dal papà.

La manovra che ha travolto Alessandro

Un dramma sconvolgente accaduto nel pomeriggio di ieri a Porotto, vicino Ferrara. Sembrerebbe da una prima ricostruzione che il piccolo stesse giocando sulla sua due ruote quando il padre, alla guida del mezzo agricolo, avrebbe fatto una manovra per consentire l’ingresso del figlio più grande che stava rientrando in sella al suo scooter. Uno spostamento nel quale ha travolto il bimbo di soli 7 anni, Alessandro.

Quella che è seguita è stata una folle corsa del genitore nel disperato tentativo di salvare la vita al suo bimbo che, purtroppo, è morto nel trasporto in ospedale per le gravissime ferite riportate.

L’intervento della Polizia per ricostruire la dinamica

Ad accorrere è stata la Polizia insieme ai colleghi della Scientifica per accertare la dinamica di quanto accaduto che, al momento, è ancora da ricostruire nel dettaglio, mentre la Procura ha aperto un fascicolo di indagine, al momento sembrerebbe per ‘incidente stradale’. L’area, teatro dell’incidente, è stata posta sotto sequestro, e le indagini sono tuttora in corso.