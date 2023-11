Ostia, blitz della Polizia: maxi sequestro di botti Capodanno

Nel corso di una mirata operazione condotta oggi, venerdì 17 novembre, dagli agenti dell Polizia di Stato del X distretto Lido a Ostia, è stato scoperto e sequestrato un quintale di botti di Capodanno illegali sul territorio lidense, oltre a una pistola scacciacani, che si trovavano in casa di un giovane residente nel litorale romano. Il ragazzo, una volta ritrovata l’arma e i fuochi d’artificio, non ha saputo giustificare il motivo per cui si trovassero nella propria dimora.

Ostia, maxi sequestro di botti di Capodanno

I poliziotti che hanno condotto l’operazione, e che tenevano d’occhio il ragazzo già da diverso tempo per il traffico di fuochi pirotecnici nel territorio lidense, hanno agito in seguito a sospetti di detenzione di materiale esplodente. Una volta varcata la soglia dell’appartamento, hanno fatto una scoperta inaspettata: una vera e propria Santa Barbara di botti di Capodanno dentro l’appartamento, pronti a essere immessi nel mercato illegale delle celebrazioni di San Silvestro. Il quintale di artifici pirotecnici sequestrato risultava essere non solo illegale ma anche privo dei requisiti di sicurezza, rappresentando un serio pericolo per la salute pubblica. In aggiunta, durante la perquisizione, è stata rinvenuta una pistola scacciacani completa di munizionamento, ulteriore elemento che ha portato alla denuncia del giovane.

Le indagini sul mercato nero dei fuochi pirotecnici nel territorio di Ostia e il X Municipio di Roma

Le indagini della polizia sono ancora in corso al fine di risalire alla filiera responsabile delle attività illegali compiute dal giovane. Nel frattempo, gli artifici pirotecnici e la pistola sono stati sequestrati e messi in sicurezza, contribuendo così a prevenire possibili rischi per la collettività. Il raid della polizia sottolinea l’importanza delle attività investigative volte a contrastare la commercializzazione illegale di botti di Capodanno e l’uso improprio di materiale pirotecnico, specialmente in vista delle festività di fine anno.