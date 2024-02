Papa Francesco è influenzato, annullate tutte le udienze

Per il momento, l’Angelus di domani – domenica 25 febbraio – da piazza San Pietro è confermato, come fa sapere la sala stampa vaticana.

Le condizioni di salute del Pontefice non dovrebbero essere preoccupanti, ma in via precauzionale è stato disposto uno stop per consentire la guarigione di Papa Bergoglio, che è stato colpito da un leggero stato influenzale.

Papa Francesco influenzato

“A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi”. A renderlo noto è la sala stampa vaticana. L’Angelus di domani – domenica 25 febbraio – è “al momento” confermato. Se le condizioni del Pontefice dovessero aggravarsi, potrebbe saltare anche l’appuntamento di piazza San Pietro. Questa mattina era prevista l’udienza del Papa con i diaconi della diocesi di Roma.

Non è la prima volta che il Papa disdice i suoi impegni per problemi di salute. Lo scorso novembre, per via di un’infiammazione polmonare, aveva annullato il viaggio a Dubai, dove avrebbe dovuto prendere parte al vertice internazionale sul clima (Cop28).