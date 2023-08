Paura a Cinecittà World, blackout ferma le montagne russe: decine di persone restano ‘sospese’ nel vuoto

Attimi di terrore a Cinecittà World. Nel famoso parco giochi di Castel Romano, una montagna russa si sarebbe fermata ad alta quota, con a bordo diversi passeggeri. Una situazione che ha lasciato nel panico almeno 18 persone, che nel momento del blocco viaggiavo all’interno del convoglio su rotaia. Subito sono si sono allertati gli operatori dell’attrazione, per cercare di far ripartire il percorso e soprattutto far scendere gli utenti che avevano scelto quel tipo di gioco.

La montagna russa si blocca a Cinecittà World

Il convoglio all’interno della montagna russo stava effettuando una ripida salita, che lo avrebbe portato nel giro di pochi secondi a entrare in una discesa al cardiopalma: le stesse, per intenderci, che tanto piacciono ai fanatici di questo tipo d’attrazione. A pochi metri dal picco della salita, il convoglio da 18 persone si sarebbe bloccato, per quello che è risultato essere un blackout nell’intera zona di Castel Romano. Calo energetico che, nello stesso quadrante cittadino, avrebbe fermato anche altre attività aziendali.

L’intervento del personale addetto all’attrazione

Notando gli evidenti problemi che si erano creati lungo il percorso della montagna russa, due operatori dell’attrazione si sarebbero recati in cima alla struttura sfruttando una scala d’emergenza. Sfortunatamente, il mezzo si era fermato proprio nel punto più alto del percorso, complicando ulteriormente gli interventi di salvataggio. Una situazione da brividi, che con coraggio operatori e utenti hanno affrontato.

Liberati i passeggeri a bordo del convoglio

Gli operatori, considerato come fosse di fianco il percorso della scala d’emergenza, hanno effettuato un intervento di salvataggio molto pratico: poco alla volta, hanno sbloccato la sicurezza dei sellini e fatto scendere le persone lungo la lunga scalinata. Qui, infatti, per gestire al meglio la situazione, un utente alla volta è stato fatto calare lungo la rampa, in una situazione che non ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine o dei Vigili del Fuoco.

Nell’ultima settimana, è già il secondo caso di montagne russe rimaste bloccate nel territorio di Roma: antecedentemente, un fatto analogo avvenne allo Zoomarine di Pomezia.

La risposta di Cinecittà World sull’episodio

L’azienda di Cinecittà World precisa, riguardo l’episodio delle montagne russe, questa nota: “L’episodio è avvenuto intorno alle 16 a seguito di un’interruzione di corrente nella zona di Castel Romano che ha coinvolto diverse aziende e soggetti presenti nell’area. Le squadre addestrate per questo tipo di operazioni hanno riavviato l’intero pacchetto delle 40 attrazioni del Parco, dopo aver attuato prontamente la procedura di evacuazione, secondo lo standard, durata circa 8 minuti. Gli ospiti sono stati fatti scendere ordinatamente dalla scala di servizio”.

Prosegue il parco divertimenti: “L’attrazione è ripartita dopo gli opportuni test in circa 20 minuti e ha continuato a funzionare correttamente per tutto il resto della giornata. Gli standard di sicurezza prevedono che in caso di interruzione della corrente o di presunto mal funzionamento intervenga il blocco automatico dell’attrazione, successivamente una volta risolto l’inconveniente viene fatta ripartire e/o viene effettuata l’evacuazione manuale della stessa“.