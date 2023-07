Paura a Sabaudia, crolla il muro del Canale della Bufalara

Ore di paura a Sabaudia, dove nelle ultime ore è crollato un muro di un canale. L’azione dell’acqua, probabilmente legato a qualche cedimento strutturale, ha comportato la rottura di un argine di questo letto dell’acqua. Dal punto, presente a pochi passi dalla spiaggia, l’acqua è fuoriuscita con grande forza, spingendo verso lo stesso bagnasciuga e un’area paludosa del territorio.

La rottura del Canale della Bufalara a Sabaudia

Erano le 18 di oggi pomeriggio, quando dal Canale della Bufalara si è sentito un forte botto. Come una frattura, che d’improvviso avrebbe spaccato il cemento armato che faceva da binario al corso dell’acqua nell’entroterra del territorio pontino. L’episodio è avvenuto a pochi passi dalla spiaggia, con l’acqua che ha subito impensierito bagnanti e cittadini con la propria forza.

Inghiottita un’area paludosa di Sabaudia

L’acqua è fuoriuscita subito dagli argini del Canale della Bufalara, puntando su un’area paludosa della zona di Sabaudia. La frattura nel cemento armato che faceva da argine al canale, sarebbe completamente collassato per motivi ancora da accertare. Le aree che erano vicino all’area dell’incidente, come ben visibile, sono state subito inghiottite dall’acqua fuoriuscita dal canale.

Paura sulla spiaggia di Sabaudia

Solo un miracolo ha fatto in modo che, all’interno di questo incidente, non ci sia stato nessun ferito. Infatti, la frattura nel Canale della Bufalara è avvenuto a pochi metri della spiaggia, con l’acqua che subito si è spinta in maniera molto aggressiva verso il bagnasciuga pontino. L’acqua fuoriuscita dal canale ha subito inghiottito metri di spiaggia, con i turisti che fortunatamente hanno avuto la scaltrezza di mettersi al riparo per non essere trasportati via dalla corrente del canale. Sul posto, sono intervenute subito le forze dell’ordine. La zona, oltre a essere stata visionata dalla Capitaneria di Porto, è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco e i Carabinieri.