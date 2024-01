Principe Bonanno, la Procura: “Ex fidanzata a processo per circonvenzione di incapace”

La Procura di Roma programma per febbraio 2024 il processo per il principe Giacomo Bonanno, probabilmente truffato dall’ex Tanya Yashenko.

Nel panorama giudiziario italiano, un appuntamento cruciale si avvicina: il 12 febbraio sarà il giorno in cui l’influencer Tanya Yashenko, 37 anni, e il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 54 anni, affronteranno l’udienza preliminare sotto l’occhio vigile del giudice Angelo Giannetti. La procura ha formulato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Yashenko, accusata di circonvenzione d’incapace e autoriciclaggio, con un presunto malloppo di quasi un milione e mezzo di euro sfilato dalle tasche del nobile.

Processo principe Bonanno: la posizione di Tanya Yashenko

La trama, come ricostruita dal PM Stefano Pizza, dipinge Yashenko come abile manipolatrice delle fragilità psicologiche di Bonanno, tanto che è stata persino nominata un’amministratrice di sostegno, la sorella del principe, per gestire la situazione. Prima dell’udienza del 12 febbraio, il 19 gennaio si terrà una camera di consiglio per discutere la richiesta di archiviazione riguardante le accuse di lesioni e stalking mosse da Bonanno nei confronti di Yashenko.

Processo principe Bonanno: i legali dell’influencer

Gli avvocati di Yashenko difendono la loro cliente, sostenendo che l’accusa basata sull’uso della sua bellezza per condurre una vita agiata sia infondata, prevedendo un epilogo che culminerebbe in un’assoluzione.

Al centro dell’inchiesta ci sono doni di assoluto valore, tra cui ingenti somme di denaro, spese dentistiche, bollette di ogni genere, orologi Rolex, supercar e abiti firmati. Sorprendentemente, Yashenko avrebbe anche avviato la pratica per ottenere la cittadinanza italiana grazie ai finanziamenti forniti dal principe Bonanno.

Processo principe Bonanno: l’esito dell’interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio di garanzia del novembre scorso ha gettato luce su una relazione tumultuosa, iniziata nell’ottobre 2019. Yashenko ha dichiarato di aver amato il principe fino all’ultimo giorno della loro unione, mentre il giudizio si appresta a pronunciare la sua sentenza sull’influencer, offrendo un finale che si preannuncia intricato tra passioni, lusso e presunti reati. Non resta che attendere per scoprire il verdetto e il destino di questa storia giudiziaria che ha tenuto col fiato sospeso l’opinione pubblica.