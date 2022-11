Roma, iniziano a costruire villette su area sottoposta a vincolo: sequestrata area di 2.000 metri quadri sulla Laurentina

Era tutto pronto per realizzare due splendide villette, che – quando terminate – avrebbero avuto un ottimo valore commerciale, vista la zona in cui si trovavano, il IX municipio Eur, sulla Laurentina. Ma i “programmi” sono saltati grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Roma Capitale IX Gruppo Eur, che si è accorta che qualcosa non andava e ha posto sotto sequestro gli oltre 2000 i metri quadri di terreno su cui si stavano effettuando i lavori.

Gli accertamenti

I caschi bianchi hanno posto sotto sequestro il terreno a seguito di un accertamento in materia edilizia, che ha fatto emergere delle irregolarità, tali da portare al sequestro di due cantieri, all’interno dei quali erano in corso delle opere di sbancamento propedeutiche alla realizzazione di due villette. Gli scavi sono risultati privi della documentazione e dei necessari titoli autorizzativi, in soprattutto perché realizzati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Al termine i proprietari del terreno, tre persone di età compresa tra i 30 ed i 60 anni, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per abuso edilizio.