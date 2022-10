Roma, follia al Pronto Soccorso: prende a calci i medici durante la visita, distrutta anche una porta

Roma. Un intervento tempestivo dei Carabinieri, questa notte, per una paziente abbastanza particolare arrivata al Pronto Soccorso. Il personale medico ha richiesto l’aiuto dei militari perché una donna ha dato di matto durante la visita, scalciando come una forsennata e provocando non pochi disagi durante la sua permanenza sul posto.

Follia durante una visita al Pronto Soccorso

La donna, una cittadina moldava di 48 anni, si è recata questa notte intorno all’1.00 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Carlo di Nancy, in evidente stato di agitazione. Era molto agitata e richiedeva una visita urgente nonostante la presenza di altre persone in attesa lì davanti. Le sue condizioni hanno da subito colpito il personale medico che ha, così, proceduto con una visita più approfondita del suo caso specifico.

Leggi anche: Follia al San Camillo: il catetere rimane incastrato dentro, lui picchia quattro infermiere e le guardie giurate

L’intervento dei carabinieri

Nonostante l’attenzione dei medici e la visita in corso, però, la donna non ha placato la sua agitazione, anzi, la cosa è andata peggiorando. Oltre ad infastidire gli altri pazienti in attesa, non ne voleva proprio sapere di placarsi. Addirittura il personale sanitario, a causa sua, hanno dovuto interrompere anche il servizio di Pronto Soccorso. Per questo, immediata è stata la segnalazione ai Carabinieri che in pochi minuti sono giunti sul posto.

Una porta distrutta dalla donna

Alla vista delle divise, la donna ha incrementato visibilmente la sua agitazione: ha iniziato a scalciare in tutte le direzioni e, oltre a ciò, è riuscita anche a danneggiare una porta scorrevole in prossimità della quale si trovava in quel momento di follia. L’agitazione sembrava incontenibile, ma per fortuna le manovre dei carabinieri sono riuscite nel loro intento contenitivo.

La donna è stata definitivamente fermata e denunciata per danneggiamento e interruzione di servizio pubblico.