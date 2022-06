Roma. Si traveste da Sailor Moon e si masturba nei parchi davanti ai bambini: identificato

È stato smascherato quell’uomo che si travestiva da Sailor Moon per avvicinarsi ai bambini e masturbarsi indisturbato nei parchi, soprattutto quelli del quartiere Parioli, nei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro. L’allarme era stato lanciato il 1° maggio scorso da genitori preoccupati, che si erano riversati sui social per mettere in allerta tutti i residenti, tutti quelli che ancora non avevano (e per fortuna) incontrato l’uomo.

Si veste da Sailor Moon e si masturba nei parchi dei Parioli

Più che da Sailor Moon l’uomo, a quanto pare, si travestiva da Sailor Mercury, una delle protagoniste del cartone animato giapponese. Con una gonna corta blu, una maglia bianca a maniche corte, dei calzettoni bianchi alti fino quasi al ginocchio, degli stivali blu e una parrucca l’uomo aveva terrorizzato il quartiere, era diventato un vero incubo perché lì, dove era stato avvisato spesso, ci sono diverse scuole. E lì era stato immortalato proprio mentre, alla luce del sole, si masturbava.

Da quel filmato e da quelle immagini, che avevano fatto il giro del web (e divulgate dal canale Welcome To Favelas), i genitori avevano lanciato diversi appelli per cercare di smuovere le acque, per mettere in allerta tutto il quartiere.

Chi si nascondeva sotto la maschera

Ora quel finto ‘cartone animato’, che di favola ha ben poco, è stato individuato dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, che sono riusciti a dare un volto e un nome al maniaco. Si tratta di un uomo che è stato scoperto proprio mentre si cambiava d’abito: è stato controllato dai militari e nello zaino che portava con sé sono stati trovati diversi costumi, anche quello di Sailor Mercury. Ora i militari hanno inviato una informativa in procura.