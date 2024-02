Roma, trascrive certificato di nascita a bimba con due mamme: il giudice dà ragione al Sindaco Gualtieri

La Procura si oppose al primo atto di nascita per una famiglia omogenitorale e con minore nata all’estero, trascritto integralmente a Roma dal Sindaco Gualtieri.

La bimba con due mamme, nata lo scorso giugno, è ufficialmente una cittadina romana. A stabilirlo la prima sezione civile del Tribunale di Roma, che ha rigettato il ricorso avanzato dalla Procura di Roma: secondo quest’ultima, l’atto trascritto dal sindaco Roberto Gualtieri il 9 giugno 2023, relativo a un certificato di nascita estero con due mamme, non sarebbe stato corretto.

“La sentenza del Tribunale civile di Roma – dichiara il Sindaco Gualtieri – conferma che stiamo operando correttamente”. E’ il commento del primo cittadino, esultando per la vittoria nel segno dei diritti civilio. “Come abbiamo sempre sostenuto questa modalità di trascrizione ricade in quella fattispecie che trova ampio conforto nella giurisprudenza. Siamo consapevoli che questa casistica non risponda a tutte le situazioni in cui si trovano le famiglie omogenitoriali e soprattutto i/le minori che necessitano di tutela. Ed è per questo che continueremo a lavorare affinché il Parlamento possa al più presto legiferare per garantire il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali, il matrimonio egualitario e l’accesso alle adozioni così come previsto per le coppie eterosessuali”.

Soddisfazione per la sentenza è stata espressa da Marilena Grassadonia, coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale. “È una sentenza che oltre a confermare che la strada che abbiamo intrapreso è giusta, restituisce soprattutto serenità a una bambina e alle sue due mamme. Il lavoro che quotidianamente portiamo avanti, come Ufficio Diritti LGBT+, ha come obiettivo il benessere della comunità lgbtqia+ che si misura anche nel rendere Roma una città sempre più accogliente e giusta”, sottolinea.

Nel corso del procedimento, Roma Capitale è intervenuta per sostenere le ragioni delle parti resistenti e la correttezza dell’operato del Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile. “Al nostro Sindaco Roberto Gualtieri va il grazie più grande – afferma Grassadonia – per essersi personalmente assunto la responsabilità politica e istituzionale di firmare un atto che garantisce il riconoscimento di diritti per una famiglia che vive nell’amore e chiede di farlo assumendosi tutte le responsabilità”.