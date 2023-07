Rosino e Serafina, una storia d’amore lunga 60 anni: insieme prendono la licenza media a 82 e 77 anni

Rosino e Serafina sono riusciti finalmente a prendere l’ambito diploma scolastico, che hanno sudato in questi ultimi anni presso i corsi della scuola serale. La coppia, sposata da sessant’anni, è riuscita a superare l’esame di terza media. Non solo il grande amore che lega i due “studenti speciali”, ma anche una determinazione da fare invidia per le due persone anziane, che grazie a forza di volontà e sacrificio hanno superato la famosa prova scolastica.

Rosino e Serafina superano l’esame di Terza Media

Una grande prova quella messa in atto da due anziani. Rosino ha 82 anni, mentre Serafina ben 77. Nonostante l’età anagrafica, hanno deciso di realizzare quel loro sogno nel cassetto: prendere quel diploma scolastico, che in passato per tanti motivi non erano riusciti a sostenere. Una storia come tanti nonni d’Italia, spesso costretti ad abbandonare gli studi in giovane età per andare a lavorare e mantenere coi soldi le proprie famiglie.

I complimenti del Comune di Minturno

La vicenda si è svolta all’interno del Comune di Minturno, con la stessa Amministrazione locale che si è voluta complimentare per il risultato scolastico dei due nonnini. A parlare, e raccontare la vicenda, è stato il consigliere Matteo Marcaccio, componente della Commissione Cultura all’interno del Consiglio Comunale.

In tal frangente, Marcaccio ha scritto un lungo post su Facebook: “È stato esaudito un grande sogno, di quelli che solo la scuola riesce a realizzare. Presso la sede della scuola serale di Minturno una coppia di coniugi, Rosino di 82 anni e Serafina di 77 anni, hanno conseguito il diploma di terza media. Un grande grazie ai docenti coordinati dalla professoressa Tucciarone e alla dirigente scolastica Daniela Caianiello, perché senza di loro questi sogni non sarebbero mai diventati realtà”. Con questa nota pubblica, il consigliere Matteo Marcaccio ha voluto portare le più sentite congratulazioni ai due studenti Rosino e Serafina.