Deruba un prete e la chiesa, shopping sfrenato per un 47enne di Frosinone: denunciato

Si è dato allo shopping sfrenato, tutto spesato dalla parrocchia e da un prete, a cui aveva rubato un borsello.

Ha prima derubato un prete, poi ha tentato il “fato” si è diritto verso le offerte della Chiesa. Non si è fatto scrupoli il ladro che poche ore fa ha oltraggiato un sacerdote di Frosinone e la parrocchia, rubando tra elemosine e altri oggetti preziosi. Il 47enne si è recato nel luogo sacro con tutta l’intenzione di depredarlo, ma la sua trasgressione, in barba alla legge e alla morale, è stata presto interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine.

Ruba in chiesa e al prete: denunciato 47enne

Non ha avuto scrupoli il 47enne supinese che poche ore fa ha derubato un sacerdote di Frosinone, sottraendogli il borsello. Una volta rubati i suoi averi e il bancomat, ha tentato dapprima di spendere tutto quello che la carta gli permettesse nei negozi più vicini, poi non contento si è recato nella parrocchia. Nel giro di poche ore il malvivente ha derubato circa 2mila euro, dilapidati in vari negozi della provincia ciociara. Dopodiché, si è recato in chiesa e ha cercato di trafugare la cassetta delle elemosine e alti oggetti preziosi. Un tentativo che, stavolta, è stato sventato grazie al sistema d’allarme della struttura ecclesiastica. L’uomo ha tentato comunque di darsi alla fuga ma senza successo, perché identificato. Il parroco, derubato, ha presentato denuncia e i carabinieri della stazione di Ferentino hanno avviato le indagini. I militari sono partiti, per ricostruire tutta la scia di spese folli, da un negozio di elettrodomestici dove il ladro avrebbe strisciato per prima il bancomat.

Per un lungo periodo il 47enne ha cercato di rendersi irreperibile, ma ora dovrà rispondere di diverse accuse tramite il legale Antonio Ceccani, che avrà venti giorni di tempo per presentare le memorie difensive: il 47enne è accusato di furto aggravato, tentato furto, utilizzo illecito e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.