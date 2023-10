Sfiorata la tragedia a Roma, auto si ribalta a Boccea: gravemente ferita una donna

Tragedia sfiorata a Roma Nord, dove stamattina all’alba un’automobile si è ribaltata. Dall’incidente rocambolesco, è rimasta gravemente ferita una ragazza, che si trovava al volante di una macchina con potente cilindrata. Sul posto si stanno effettuando ancora i rilevamenti del caso, che delineeranno cosa ha spinto la macchina a uscire fuori strada e successivamente ribaltarsi in maniera pericolosa.

La tragedia sfiorata nella notte a Roma: auto si ribalta a Boccea

Chi abita a Boccea è stato svegliato all’alba di stamattina. Improvvisamente, si sono sentiti due grossi botti, che di fatto hanno fatto affacciare numerose persone alla finestra o i balconi. Qualcuno pensava si trattasse di un’esplosione, ma poi con il passare dei minuti è arrivata la verità su quei due scoppi: un grave incidente stradale, che avrebbe coinvolto una donna a bordo di una BMW.

Le ipotesi legate all’incidente di Boccea

Secondo le prime indiscrezioni, le ipotesi al vaglio sarebbero legate a un improvviso malfunzionamento dell’automobile e all’alta velocità con cui viaggiava la donna. Probabilmente, mentre percorreva via Boccea, la BMW sarebbe stata vittima dell’esplosione di un pneumatico. Tale condizione, aggravata dall’alta velocità, avrebbe fatto perdere il controllo della vettura alla donna, 30enne, facendola prima uscire di strada e successivamente ribaltare con la propria macchina.

Le condizione della donna gravemente ferita

La giovane è stata prima soccorsa dai paramedici del 118, dopo essere stata estratta da quello che rimaneva della propria automobile. Le condizioni sono apparse subito gravi, tanto da costringere i sanitari a trasferire la donna in codice rosso presso la struttura del Policlinico Gemelli. Nella giornata di oggi, si dovrebbe avere certezza dei danni riportati dalla giovane nel suo incidente. I medici sono comunque ottimisti sulla salute della 30enne, dicendo come non sia assolutamente in pericolo di vita: bisognerà valutare, al contrario, quali fratture ha riportato nel violento ribaltamento.