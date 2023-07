Si tuffa per fare un bagno al tramonto, ma rischia di annegare: operaio salvato da una coppia

Con il mare non si gioca, specie quando è mosso. Sarà la lezione per un bagnante della domenica, che rischiato l’annegamento ieri sera mentre si faceva un bagno al mare sulla costa pontina. A salvargli la vita, fortunatamente, un coppia di ragazzi che si trovavano sulla stessa spiaggia per un momento romantico, che si subito si sono attivati per portare in salvo il malcapitato signore.

L’uomo che stava per annegare sulla costa pontina

Il signore era partito da Caserta per passare una giornata al mare a Minturno, come peraltro accade con tantissime persone che provengono dalla stessa Provincia campana. Intorno alle 19.30 di ieri sera, decide di farsi un ultimo bagno al mare: un modo per salutare la giornata in spiaggia, magari anche godendosi lo spettacolo di un sole rosso che si nasconde tra le onde.

L’inesperienza con le onde del mare

Forse non era avvezzo al mare, la sua pericolosità e soprattutto alla presenza delle correnti marine. Mai avrebbe pensato come, dopo qualche secondo dall’essere entrato in acqua, la corrente lo avesse risucchiato, allontanandolo gradualmente dalla riva e facendolo entrare nel panico. La fortuna dell’uomo, però, non gli ha voltato le spalle: vicino a lui c’erano due giovani ragazzi di Minturno, che giocando di squadra hanno allungato un braccio attorno al signore e lentamente lo hanno riportato sul bagnasciuga.

Il salvataggio dell’uomo

L’uomo, trascinato a braccio sul bagnasciuga, non ha potuto far altro che ringraziare i due giovani come rimessi i piedi a terra. Infatti non fosse stato per loro, probabilmente saremmo stati a scrivere un altro epilogo di questa storia. Il mare, ancora una volta, ci manda una lezione di vita: prima di farci il bagno, serve conoscerlo e soprattutto nuotare. Il pericolo nelle acque marine, com’è noto, è sempre dietro l’angolo con le correnti, motivo per cui bisogna rimanere freddi per galleggiare e non andare nel panico.

Foto: @arckeodile78