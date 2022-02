Tivoli. Ad ogni controllo a quel capolinea, ci sono sempre delle irregolarità, questa volta erano addirittura 23 le persone che non avevano con sé il Green Pass. Altre ancora, erano entrate direttamente senza mascherina come se tutto fosse già terminato da un pezzo.

Leggi anche: Tivoli, entra in aula mostrando il Green Pass di un altro: l’azzeccagarbugli fa scena muta

Sanzioni a piogge a Tivoli

Proprio nei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, i Carabinieri hanno eseguito verifiche presso i capolinea dei bus e presso gli esercizi commerciali. In totale sono state identificate complessivamente 248 persone, molte appena scese dai bus in arrivo dalla Capitale, 25 delle quali sono state sanzionate per mancato utilizzo della prevista mascherina FFP2 e altre 23 sanzionate per mancato possesso del Green Pass.