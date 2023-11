Tragedia a Roma, muore in strada per malore monsignor Bacqué

Roma si è svegliata con una tragedia nei pressi del Senato, dove Monsignor François Bacqué, 87 anni, è morto per un infarto a pochi metri dalla sua residenza ecclesiastica in via della Scrofa. Il dramma si è consumato mentre il prelato faceva ritorno a piedi a casa.

La morte di monsignor Bacqué al centro di Roma

Il racconto di Zafer Afisa, un barbiere siriano che aveva appena tagliato i capelli a Bacqué quella mattina e che parla a Il Messaggero, aggiunge una nota di drammaticità alla vicenda. «Mi aveva detto che era stanco, sentiva che il suo cuore non andava e così l’avevo accompagnato a casa. A metà strada però si è seduto a terra per poi accasciarsi», ha dichiarato Afisa. Nonostante l’intervento rapido di alcuni passanti e l’arrivo tempestivo di un’ambulanza, i soccorsi si sono rivelati vani.

I soccorsi verso l’alto prelato

Monsignor Battista Ricca, prelato alle dipendenze dello Ior, è stato tra i primi ad accorrere sul luogo, trovando il corpo di Bacqué sull’asfalto, vegliato da alcune religiose. La vicenda ha assunto una nota di contorno amara quando si è appreso che il corpo di Bacqué è rimasto sull’asfalto per quasi tre ore, coperto da un telo, prima di essere portato via dal camion dei servizi mortuari del Comune alle 14.04. La via della Scrofa, solitamente trafficata, è stata transennata in due punti per consentire solo il passaggio dei pedoni.

La scena straziante del prelato in terra senza vita

Durante queste ore cruciali, la scena si è svolta di fronte agli occhi di politici, residenti, scolaresche, turisti, tutti a pochi passi dal corpo del prelato. Mentre molti si sono fermati con rispetto, facendo il segno della croce, altri hanno dimostrato insensibilità e mancanza di rispetto, scattando foto o ignorando completamente l’accaduto. La Polizia è intervenuta per fermare turisti intenti a fotografare la scena, evidenziando la necessità di sensibilizzare sull’importanza del rispetto e della dignità in situazioni così tragiche.

La morte di monsignor Bacqué scuote il mondo cattolico

La morte di monsignor Bacqué lascia un vuoto nella comunità ecclesiastica e nella città eterna, sottolineando anche la necessità di un pronto intervento e di maggiore sensibilizzazione su questioni di emergenza e rispetto della dignità umana.