Tre fratellini trovati morti in casa, arrestata la madre: il più piccolo aveva solo 10 mesi

Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto dopo una chiamata da parte dei vicini, che segnalavano qualcosa di sospetto nell’abitazione teatro della tragedia.

Le vittime sono un bambino di 7 anni, la sorellina di 3 e il fratellino più piccolo, di appena 10 mesi. Sulle cause della morte vige ancora il massimo riserbo.

Dramma a Bristol: tre fratellini trovati morti in casa

Una tragedia, dai contorni ancora tutti da chiarire, quella avvenuta la scorsa notte in un piccolo sobborgo di Bristol, in Inghilterra. A Sea Mills sono stati scoperti i corpi senza vita di tre fratellini: un maschietto di 7 anni, la sorellina di 3 e il più piccolo di 10 mesi. Gli agenti sono stati allertati da alcuni vicini di casa. Giunti sul posto, hanno trovato i corpi senza vita dei tre bambini.

Come riferisce la BBC, per i fatti è stata fermata una donna di 42 anni, pare si tratti della madre dei tre bambini, che è stata arrestata con l’accusa di omicidio. Al momento non si conoscono le modalità con cui sono stati uccisi i tre bambini. Saranno gli esami autoptici dei prossimi giorni a chiarire le cause del decesso dei piccoli.

La madre dei bambini è stata trovata con alcune ferite sul corpo. Ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita.