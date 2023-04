Vende sigarette senza licenze, sequestrati 17 kg di tabacco in un bar di Roma

Una storia di contrabbando delle sigarette, quella che ha portato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a sequestrare chili di tabacco all’interno di un bar di Roma. Probabilmente per non deludere i propri clienti, il gestore aveva cominciato a smerciare sigarette all’interno del proprio locale. Peccato non possedesse le licenze per vendere i materiali collegati al tabacco, incorrendo così a un’ispezione dell’Agenzia delle Dogane che gli ha sequestrato quasi 20 kg di roba.

Il bar che vendeva sigarette senza licenze a Roma

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti nel settore dei tabacchi, i funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio hanno sequestrato sul territorio di Roma Capitale, insieme ai militari della Guardia di Finanza, 16,860 kg. (846 pezzi) di tabacchi lavorati nazionali e 1,225 kg. (34.512 pezzi) di prodotti accessori al tabacco. L’attività è stata effettuata con accesso all’interno di un bar sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la vendita dei generi di monopolio, che rilascia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in seguito a una preventiva e consistente attività di monitoraggio effettuata sia in ufficio sulle banche dati a disposizione che sul territorio con appostamenti e sopralluoghi eseguiti nelle giornate precedenti l’accesso.

L’intervento ha così consentito di sequestrare i generi di monopolio detenuti e venduti illegalmente in assenza delle necessarie autorizzazioni e di tutelare il territorio da possibili vendite illecite ai minorenni di tabacchi e di prodotti accessori. Oltre la sanzione disposta per la violazione accertata, il titolare della Società è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli avvierà il procedimento relativo alla chiusura dell’esercizio commerciale nei termini stabiliti dalla vigente normativa. Storie di abusivismo commerciale, dove qualche negoziante della Capitale propria a estendere il proprio business senza i dovuti permessi. Una storia non nuova a Roma, dove già in passato alcuni bar erano stati segnalati per vendere le sigarette senza le dovute licenze commerciali.