Vigili pestati per una multa: aveva lasciato lo scooter in sosta vietata

Grave aggressione agli agenti della Polizia Locale di Civitavecchia, che si sono trovati a far fronte a una rissa tra ristoratori nella via della movida del Comune. Un fatto che oltre a portare tanto spavento ai clienti di due locali di ristorazione, è costato anche pugni e calci verso alcuni vigili che stavano provando a sedare la rissa tra i due gestori delle attività commerciali.

Com’è scaturita la rissa a Civitavecchia?

Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia Locale del Comune balneare, l’episodio sarebbe conseguito all’ennesimo dispetto tra due gestori con i locali vicini. Uno di loro avrebbe posteggiato il proprio motorino davanti la vetrina dell’altro, innescando la rabbia di questo titolare. Alla cortese richiesta di togliere la moto da quel punto, sull’area pedonale di piazza Luigi Calamatta, il titolare della moto si sarebbe rifiutato.

L’arrivo della Polizia Locale e la scazzottata

Al netto rifiuto del gestore dell’altro locale a levare la moto, il secondo signore sarebbe intervenuto chiamando la Polizia Locale di Civitavecchia. Una situazione che avrebbe mandato fuori di testa il proprietario della “due ruote”, che a quel punto avrebbe alzato le mani addosso a chi lo aveva segnalato ai Vigili. Tutto ciò, peraltro, davanti agli occhi della moglie spaventata.

Arrivati i Vigili Urbani sul posto, subito sono intervenuti per separare i due esagitati. Una scelta poco saggia, considerato come i due agenti della prima pattuglia sono stati picchiati in questa occasione. Stessa sorte per la seconda pattuglia arrivata sul posto, con altri tre agenti aggrediti all’interno della scazzottata. A sedare la violenta lite solo l’arrivo degli uomini della Polizia di Stato, che ha fermato entrambi i gestori dei locali.

I referti dopo la rissa a Civitavecchia

Agli agenti della Polizia Locale di Civitavecchia, sono stati dati 14 giorni di prognosi per l’aggressione subita e i danni riportati. Dopo la rissa avvenuta ieri pomeriggio, alle 17.42 presso piazza Calamatta, anche i due ristoratori si sono fatti refertare, con uno di loro che ha ottenuto la prognosi.

Le ruggini tra i due ristoratori

La storia del motorino, e la conseguente rissa, è solo l’ultimo episodio che ha sottolineato i rapporti tesi tra i due ristoratori di piazza Calamatta. Sentendo la voce della Polizia Locale di Civitavecchia, “i due uomini già da mesi si stuzzicherebbero, arrivando anche a chiamare la Polizia per risolvere dei contenziosi”. La vicenda avvenuta ieri pomeriggio, infatti, vedrebbe altri precedenti: già in passato, quel motorino era stato lasciato davanti la vetrina dell’attività di ristorazione concorrenziale.

Episodi che, nello stesso modo di mercoledì, erano finiti davanti agli occhi dei Vigili Urbani, che notando delle violazioni del Codice della Strada avevano emanato delle multe. Sanzioni, però, che non hanno risolto le dispute tra i due uomini, arrivando addirittura ad aggravarle come ieri.